Soal Bahasa Inggris Ulangan UTS/UAS Kelas 8 Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ulangan Bahasa Inggris kelas 8 SMP/MTs semester 2 2023.

Ada sejumlah pertanyaan pilihan ganda serta essay yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu terlebih dahulu.

Selanjutnya sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Carilah referensi lain untuk menambah dan mengasah kemampuan mu.

Latihan soal adalah satu diantara cara paling efektif untuk mengasah kemampuan.

Semakin banyak latihan soal maka semakin baik.

Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP/MTs:

1. How long does Raditya have online classes in a day?

A. He has online classes three hours in a day

B. He has online classes four hours in a day

C. He has online classes five hours in a day

D. He has online classes six hours in a day

Jawaban : B

2. What does Raditya do after reading some books?

A. He goes to sleep

B. He has a dinner at home

C. He reads another books

D. He watches a TV with his family

Jawaban : D

Question number 7

Doesn’t-to-Eddy-want-a doctor-a hospital-see-at

1 2 3 4 5 6 7 8