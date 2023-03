Guinness World Records Umumkan BLACKPINK Pecahkan Rekor Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa yang tak kenal dengan grup K-Pop Korea Selatan BLACKPINK.

BLACKPINK lagi-lagi memecahkan rekor dunia Guinness World Records.

Kali ini, BLACKPINK memecahkan rekor menjadi grup wanita yang paling banyak diputar di aplikasi Spotify.

Dilansir dari Soompi, Kamis 9 Maret 2023, Guinness World Records mengumumkan bahwa BLACKPINK telah menggeser girl grup asal Inggris, Little Mix sebagai yang paling banyak diputar di Spotify.

Di semua kredit, lagu-lagu BLACKPINK telah mengumpulkan 8.880.030.049 diputar.

• Kedekatan Park Seo Joon dengan Jennie BLACKPINK Bikin Melting, Keduanya Reflek Saling Tertawa

Lagu teratas mereka termasuk How You Like That berhasil diputar sebanyak 746.198.263.

Sementara Kill This Love sebanyak 672.084.360, dan DDU-DU DDU-DU diputar sebanyak 574.613.362.

Sebagai sebuah grup, BLACKPINK saat ini memegang beberapa Rekor Dunia Guinness lainnya.

Termasuk pelanggan terbanyak untuk sebuah band di YouTube, grup K-Pop pertama yang mencapai urutan pertma di Tangga Album Inggris (Wanita).

Dan grup K-Pop pertama yang mencapai urutan pertama di Tangga Album Amerika Serikat (Wanita).

Tak hanya grup, para anggotanya juga berhasil memecahkan rekor dunia.

Contohnya Rose, menjadi artis pertama yang mencapai urutan pertama di tangga lagu Global Billboard baik sebagai solois maupun anggota grup dengan lagu debutnya 'On The Ground".

Sementara Lisa meraih tiga gelar rekor dunia baru di awal tahun ini.

• Posisi Lyodra Ginting, Geser Jisoo BLACKPINK Kalahkan Deretan Artis di Wanita Tercantik Dunia

Selain itu, BLACKPINK saat ini juga menjadi grup paling sibuk.