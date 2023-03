Contoh Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Istri dalam Versi Islami dan Bahasa Arab

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Ucapan selamat Ulang Tahun bisa menjadi kado dan kebahagiaan bagi pasangan kamu.

Dengan mengucapkan segelintir kata-kata dan doa, kamu bisa memberikan perhatian terhadap istri kamu .

Ada baiknya kamu mengucapkan kepada istri dengan menambah kata-kata romantis dan juga penuh kasih sayang.

Agar keharmonisan rumah tangga dapat terjaga dengan baik.

Berikut ini contoh ucapan selamat Ulang Tahun untuk istri dalam versi islami dan Arab yang dirangkum Tribun Pontianak :

Ucapan ulang tahun untuk istri islami bahasa Inggris

1. You are the most caring, loving woman I’ve ever known. Thank you for being you. Thanks for accepting me for who I am and loving me in spite of my flaws. Happy Birthday sweetie.

Artinya: Anda adalah wanita paling perhatian dan penyayang yang pernah saya kenal. Terimakasih telah menjadi dirimu. Terima kasih telah menerima saya apa adanya dan mencintai saya terlepas dari kekurangan saya. Selamat ulang tahun sayang.

2. I am grateful to God for bringing such a wonderful woman as you into my life as my wife.

Artinya: Saya bersyukur kepada Tuhan karena telah membawa wanita yang luar biasa seperti Anda ke dalam hidup saya sebagai istri saya.

3. I am blessed that Allah has given me the gift of you. I had no idea what love was, or that I’d ever feel it before I met you. Happy Birthday

Artinya: Saya diberkati bahwa Allah telah memberi saya hadiah dari Anda. Aku tidak tahu apa itu cinta, atau bahwa aku pernah merasakannya sebelum aku bertemu denganmu. Selamat ulang tahun

4. I am lucky that Allah has chosen me to be with you. I had no idea what love was until I met you.

Artinya: Aku beruntung Allah telah memilihku untuk bersamamu. Aku tidak tahu apa itu cinta sampai aku bertemu denganmu.

