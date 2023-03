Cara Nonton Tes Pramusim MotoGP 2023 di Portugal! Cek Link Gratis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut cara nonton tes pramusim MotoGP 2023 di Portugal.

Tes berlangsung pada tanggal 11 dan 12 Maret di Autodromo Internacional do Algarve di Portugal.

Semua 22 bintang kelas utama akan turun ke trek untuk terakhir kalinya sebelum dimulainya musim.

Ini adalah beberapa hari yang sangat penting di selatan Portugal saat lima pabrik bekerja untuk menyempurnakan dan mengembangkan apa yang mereka harapkan akan menjadi sepeda motor untuk memenangkan Kejuaraan Dunia MotoGP.

Aksi lintasan normal dimulai pukul 10.00 waktu setempat (GMT) setiap hari dan berlangsung hingga pukul 18.00.

• Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2023 di Portugal! Bagaimana Kondisi Terkini Tim MotoGP 2023?

Lalu, mulai pukul 18.00 hingga 18.15, ada sesi Practice Start seperti di Sepang.

Penggemar juga dapat bergabung dengan pakar teknologi Simon Crafar dan Jack Gorst untuk laporan tengah hari pada kedua hari tersebut pada pukul 14:00 secara langsung di saluran media sosial MotoGP.

Ada pula ringkasan dari semua aksi di motogp.com.

After The Flag akan kick off pukul 17:30 sampai 19:00 berlabuh oleh Louis Suddaby dan Neil Morrison.

Ini akan memberikan analisis mendalam, wawancara pengendara, dan pembaruan terbaru dari Portimao dengan Simon Crafar dan Jack Gorst.

Mereka berbicara dengan pengendara dan melaporkan semua perkembangan terbaru dari sirkuit.

Lantas bagaimana cara nonton tes pramusim MotoGP 2023?

Penggemar dapat menonton aksi para Pebalap melalui situs resmi MotoGP.

Situs resmi MotoGP dapat diakses melalui laman MotoGP.com.