Soal Ulangan UTS/UAS Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ulangan Bahasa Inggris kelas 5 SD berikut ini.

Ada sejumlah pertanyaan Bahasa Inggris sebagai bahan belajar untuk ulangan semester 2.

Cermati setiap pertanyaan yang ada.

Sebaiknya adik-adik mengerjakan terlebih dahulu setiap pertanyaan yang ada dalam artikel ini.

Setelah itu sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Baca juga: Soal Matematika Ulangan Semester 2 Kelas 5 SD 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda dan Essay

Jika menemukan kesulitan mintalah bantuan dengan orangtua ataupun pada guru.

Soal dan Jawaban Bahasa Inggris Kelas V SD/MI 2022:

1. A train stops at the ….

A. railway station

B. harbour

C. bus station

D. airport

Jawaban: A

2. These are water transportations, except ….

A. ship

B. boat

C. bike

D. canoe

Jawaban: C

3. Mr. Rozak goes to the airport. He will go to Kalimantan by ….

A. bicycle

B. ship

C. plane

D. helicopter

Jawaban: C

4. Waiter : Good evening, welcome to Bamima cafe!

Customer : ….

A. good morning, no!

B. good evening, thank you!

C. good evening, no thank you!

D. good morning, thank you!