Contoh Ucapan Menyambut Bulan Suci Ramadan 2023 dalam Bahasa Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Menyambut bulan suci Ramadan, ada baiknya kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberi oleh Allah SWT.

Berdasarkan pengumuman kalender hijriah, awal Bulan Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023.

Berikut ini ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 2023 dalam bahasa Inggris.

50 ucapan selamat puasa Ramadan 2023 dalam bahasa Inggris ini cocok dibagikan ke medsos .

Selanjutnya, ucapan bisa dikirim melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp.

• Jelang Puasa Ramadan 2023, Komunitas Satu Periok Mempawah Akan Laksanakan Kegiatan BELAMPAR

Bahasa Inggris

1. Wishing you a happy Ramadhan. May God bless your path with knowledge and light that will help to enlighten your heart!

2. May Allah bless you with a peaceful and prosperous life. Wish you a happy Ramadhan. Keep me in your prayers.

3. Happy Ramadhan to everyone. May the blessings of the month Ramadhan be on all of us and may Allah grant our prayers and fasts!

4. Let’s have a peaceful Ramadhan. May Allah show us the right path and answer our prayers. Ramadhan Mubarak, my love.

5. Happy Ramadhan. Wishing a blessed Ramadhan that will inspire you with courage and strength that will help you to win every challenge of life!

• Contoh Pembukaan Ceramah Islami di Bulan Ramadan

6. May we all be able to do good deeds this Ramadhan. Wish you a blissful Ramzanul Mubarak.

7. May this Ramadhan fill your heart with peace, harmony, and joy. I wish you to be protected and blessed by Almighty Allah. Ramadhan Mubarak.

8. May this Ramadhan enlighten our souls and the love of Allah reaches the deepest core of hearts. Ramadhan Mubarak to all!