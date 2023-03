Soal Bahasa Indonesia Kelas 12 Semester 2 dan Kunci Jawaban UTS - UAS Tahun Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembahasan soal Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA / SMK Semester 2 pada ujian sekolah tahun ini.

Soal pilihan ganda sebagai persiapan untuk menghadapi UTS hingga UAS di akhir tahun pelajaran.

Setiap soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang bisa dijadikan panduan dalam belajar.

Sehingga dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan soal latihan.

Rangkuman soal ini sebagai referensi untuk menghadapi ujian sekolah UTS - UAS nanti.

Serta menambah pengetahuan materi yang akan dihadapi dalam soal ujian sekolah.

Berilah tanda silang x pada jawaban yang paling benar a, b, c dan d.

Pilihan Ganda

1. Adalah nyata bahwa tema yang dibicarakan dalam Ladang Perminus tetap aktual di Indonesia dan diminati para remaja. Inilah yang membuat novel tersebut penting untuk dibaca, bahkan patut dijadikan bahan-bahan pelajaran anak muda, misalnya anak-anak SMA.

Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas termasuk bentuk ….

a. resensi

b. deduksi

c. kritik

d. induksi

2. Saya cepat merasakan ada kesalahn. Seseorang petugas saya tanyai. Ternyata, saya harus kembali ke pintu bersinar X yang telah saya lewati. Akan tetapi ntuk mencapai terminal, saya harus naik bus yang sudah menunggu di terminal. Kalau saya jalan kaki, saya butuh waktu 1 jam. Saya agak panik juga. Pesawat ke Singapura take off pukul 15.15, sedangkan pukul 14.30 saya masih di terminal.

Berdarkan letak kalimat utamanya, alinea di atas berbentuk ….

a. deskriptif

b. deduktif

c. induktif

d. preskriptif

3. Perwakilan tokoh cerita dalam sebuah karangan narasi berbentuk novel dapat dikenal melalui berikut ini, kecuali ….

a. tindakan

b. tempat tinggal

c. waktu terjadinya

d. bentuk atau ciri fisik

4. Untung rugi tanaman genetik terus menjadi perdebatan hangat di negara-negara maju.

Menurut pernyataan di atas yang menjadi perdebatan adalah ….

a. tanaman genetik

b. tanaman genetik di negara-negara maju

c. untung rugi tanaman

d. untung rugi tanaman genetik

5. Kalimat yang berisi opini adalah ….

a. Pergantian pimpinan universitas terjadi 4 tahun sekali.

b. Menurut peraturan, rektor menduduki jabatan selama 4 tahun.

c. Rektor baru itu sangat disukai mahasiswa karena sifat keterbukaannya.

d. Rektor itu telah menduduki jabatannya selama 4 tahun.

6. Kisah cinta aminudin dan mariamin yang berakhir secara tragis terdapat dalam karya sastra berikut …

a. Kehilangan Mestika karya Hamidah

b. Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis

c. Siti Nurbaya karya Marah Rusli

d. Azab dan Sengsara karya Merari Siregar