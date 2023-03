Jadwal Tinju Dunia 10-12 Maret 2023: Tim Tszyu vs Tony Harisson hingga Diego Pacheco vs Jack Cullen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia 10-12 Maret 2023 menyajikan sejumlah laga seru.

Diantaranya adalah Tim Tszyu vs Tony Harisson untuk perebutan sabuk WBO Interim.

Sejatinya Tim Tszyu yang merupakan regenerasi kedua Kostya Tszyu itu menghadapi Jermell Charlo yang merupakan Juara Tak Terbantahkan pada Januari.

Namun Jermell Charlo tiba-tiba menarik diri dan mengklaim sedang mengalami cedera.

Sehingga sebagai gantinya Tony Harisson muncul sebagai lawan untuk Tim Tszyu.

Walaupun memang awalnya yang jadi incaran Tim Tszyu adalah Bakhram Murtazaliev.

Akan tetapi Bakhram Murtazaliev yang berasal dari Rusia menolak duel dengan petinju Negeri Kangguru tersebut.

Sementara itu Diego Pacheco vs Jack Cullen jadi laga utama setelah Callum Smith vs Pawel Stepien batal.

Callum Smith menarik diri dengan alasan mengalami cedera.

Diego Pacheco dan Jack Cullen yang jadi partai utama di laga yang berlangsung di MS Bank Arena Liverpool

Duel Diego Pacheco dan Jack Cullen akan memperebutkan WBO International Super yang super.

Berikut Jadwal Tinju Dunia 10-12 Maret 2023

Jumat 10 Maret 2023

Buenos Aires

Evelyn Bermudez (No. 2) vs. Tania Enriquez

10 rounds – junior flyweights (for vacant IBF and WBO titles)