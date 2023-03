Kubu Raya Terima Hibah Mobil Ambulans Damkar dari Korea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Prokopim Kubu Raya

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat hibah Ambulans dari Donor Gyeonggi Provincial Government of The Republic of Korea yang di serahkan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA pada Selasa 28 Februari 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, DKI Jakarta saat digelarnya kegiatan Rakornas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.