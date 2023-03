Alasan Pertamina Resmi Menaikkan Lagi Harga BBM di SPBU Per 1 Maret 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Alasan PT Pertamina resmi kembali menaikkan harga BBM mulai hari ini per Rabu 1 Maret 2023.

Sejumlah Bahan Bakar Minyak atau BBM non- Subsidi mengalami kenaikan di SPBU beberapa wilayah di Indonesia.

Adapun alasannya berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022

"Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022," kata Pertamina dalam pengumuman di situs web resmi, Selasa 28 Februari 2023.

Tak hanya di SPBU Pertamina, SPBU Shell juga menaikan harga BBM mulai 1 Maret 2023.

Untuk harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertamax dan Shell Super.

• Harga BBM Resmi Naik Lagi Hari Ini di Seluruh SPBU, Cek Penyesuaian Harga Solar & Pertalite Terbaru

Dengan selisih Harga BBM Pertamax naik sekitar Rp 500 per liter dari Rp 12.800 menjadi Rp 13.300 per liter di Pulau Jawa.

Sedangkan Shell menaikkan harga BBM berlaku untuk produk Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+.

Di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur, harga BBM Shell Super naik tipis dari Rp 13.950 per liter menjadi Rp 13.990 per liter. Lalu, harga Shell V-Power naik dari Rp 14.620 per liter menjadi Rp 14.890 per liter.

Harga Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp 14.980 per liter menjadi Rp 15.240 per liter.

Sedangkan harga BBM Shell V-Power Diesel turun dari Rp 16.980 menjadi Rp 16.000 per liter. Lalu, harga Shell Diesel Extra turun dari Rp 16.260 menjadi Rp 15.070 per liter.

Daftar harga BBM terbaru 1 Maret 2023

Harga BBM Pertamina 1 Maret 2023 Aceh, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

- Harga BBM 1 Maret 2023 Pertalite: Rp 10.000