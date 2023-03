TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Yamaha bLU cRU telah menjadi wadah yang menginspirasi bagi orang-orang dengan passion racing yang kuat di dunia Yamaha Sport.

Dari memilih menggunakan motor Yamaha, mengikuti aktivitas bersama pengguna motor Yamaha lainnya sampai hadir dan terlibat di event balap Yamaha baik itu event lokal mapun internasional.

Konsep Yamaha bLU cRU sejalan dengan filosofi perusahaan yaitu Kando yang memiliki Unique Style of Yamaha yang mendasari prinsip Innovation, Excitement, Confidence, Emotion dan Ties.

Innovation mencerminkan inovasi yang selalu dilakukan oleh Yamaha untuk menciptakan permintaan. Excitement adalah kesenangan yang bisa diperoleh melalui produk dan aktivitas.

Confidence merupakan kepercayaan dari konsumen karena kualitas produk Yamaha.

Konsumen pun merasakan kebahagiaan karena adanya Emotion (emosi) yang kuat dengan produk Yamaha. Kondisi ini makin mempererat Ties atau ikatan antara Yamaha dengan konsumen.

Mengusung “Spirit of Challenge”, mereka yang bergabung dalam kegiatan Yamaha bLU cRU dapat Enjoy, Skill Up dan Connect bersama-sama.

Yamaha bLU cRU Fans Experience Resmi Digelar di Ajang WSBK Mandalika. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Beragam aktivitas diadakan bagi konsumen untuk Enjoy mengendarai sepeda motornya, juga dibekali dengan edukasi dan training agar mendapatkan Skill Up berkendara, serta Connect dengan pengendara lainnya.

Di tahun 2023 ini, Yamaha memiliki agenda istimewa Yamaha bLU cRU Fans Experience yang merangkul konsumen, komunitas dan fans Yamaha untuk merasakan kegembiraan dan memperkuat ikatan, serta makin Enjoy dan Connect dalam memperoleh pengalaman yang fun dan seru khususnya aktivitas Motorsport.

Untuk itu, Yamaha telah merancang rangkaian kegiatan menarik dengan menyediakan Yamaha bLU cRU hospitality booth, bonus Extra Point untuk My Yamaha Motor Member, serta GRATIS Official Apparel Yamaha bLU cRU senilai Rp 350.000 untuk para pengguna sepeda motor Yamaha yang tergabung dalam Yamaha bLU cRU Family.

”Yamaha bLU cRU telah memberikan kegembiraan dan menyatukan para pecinta Yamaha Sport, dengan mengikuti berbagai aktivitas Yamaha bLU cRU dan mendapatkan berbagai pengalaman menyenangkan. Tahun ini, kami pun menghadirkan Yamaha bLU cRU Fans Experience bagi para konsumen, komunitas dan fans. Kami harapkan kegiatan Yamaha bLU cRU Fans Experience ini semakin menambah kecintaan terhadap Yamaha Sport dan memberikan kesan tak terlupakan,” ungkap Antonius Widiantoro, Assistant General Manager Marketing PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Kemeriahan Yamaha bLU cRU Fans Experience tahun ini diawali dengan menyemarakkan ajang World Superbike (WSBK) yang akan digelar di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Selama sepekan mulai 27 Februari hingga 5 Maret 2023, para pemilik sepeda motor Yamaha yang ingin bergabung menjadi Yamaha bLU cRU Family dapat mengunjungi hospitality booth Yamaha bLU cRU yang ada di dealer Yamaha SIP Ampenan Mataram dan Lombok Epicentrum Mall Mataram untuk mendapatkan Bonus Extra Point di My Yamaha Motor Member, serta Official Apparel Yamaha bLU cRU secara GRATIS.

Yamaha bLU cRU Fans Experience Resmi Digelar di Ajang WSBK Mandalika. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Pengguna sepeda motor Yamaha cukup menunjukkan bukti registrasi di aplikasi My Yamaha Motor dan menunjukan tiket nonton WSBK 2023 untuk mendapatkan bonus Extra 1.000 poin di My Yamaha Motor Member dan langsung mendapatkan Official Apparel Yamaha bLU cRU senilai total Rp 350.000 secara GRATIS (berdasarkan tier pada My Yamaha Motor App : Blue, Bronze & Silver, Gold & Platinum).

Selain itu Yamaha bLU cRU Family juga akan mendapatkan bonus Extra 1.250 poin serta diskon spesial untuk setiap pembelian apparel Yamaha bLU cRU.

Yamaha bLU cRU Fans Experience Resmi Digelar di Ajang WSBK Mandalika. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Bagikan momen keseruanmu kepada sesama Yamaha bLU cRU Family dari seluruh penjuru dunia saat nonton balap WSBK maupun saat beraktivitas dengan motor Yamaha dengan hastag #bLUcRUindonesia, #bLUcRUWSBK2023 dan tag akun Instagram Yamaha Indonesia di @yamahaindonesia.

Kando adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti perasaan seketika yang muncul disebabkan oleh kepuasan yang mendalam dan kegembiraan luar biasa yang dialami ketika kita merasakan suatu hal yang bernilai tinggi. (*)