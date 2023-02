Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 9 SMP MTs, Lengkap Kunci Jawaban PTS Semester 2 Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk kita pelajari bersama soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 SMP/ MTS dan jawabannya Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Soal UTS atau PTS Bahasa Inggris kelas kelas 9 SMP/ MTS ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Soal dan jawaban dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda dan essay ini dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Untuk materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023

Inilah ulasan dan pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas kelas 9 SMP/ MTS Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c atau ddidepan jawaban yang benar !

This text is for questions number 1-3

Indra :”Hi, Fajar, My father asks me to pick my brother, Ismail, in his school,

but at the same time I have a promise to accompany Heri to buy a new

jacket. What do you suggest? I am confused.”

Fajar :”I would recommend that you pick your brother first then you can go to

accompany Heri. I think that is the good solution for you.”

Indra :”That’s good suggestion, thanks.”