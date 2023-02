Soal Bahasa Inggris UTS Kelas 8 Semester 2 dan Kunci Jawaban PTS Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembasahan soal UTS atau PTS Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2 untuk materi belajara peserta didik jelang ujian sekolah.

Materi belajar menggunakan soal UTS akan meningkatkan kemampuan siswa dalam hal mengerjakan soal.

Terdapat beragam soal yang bisa didapatkan dan dijadikan panduan dalam mengerjakan soal.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda yang diberikan sama seperti pelaksanaan ujian sekolah.

Rangkuman soal diambil dari berbagai sumber bisa menjadi bocoran dalam pelaksanaan ujian sekolah.

Sehingga sangat baik untuk meningkatka pengetahuan dengan memanfaatkan waktu yang cukup singkat.

Jawab soal dengan memberi tanda x pada pilihan paling benar a, b, c dan d !

1. The boys and the girls ….. busy cleaning up the class.

A. Is

B. Are

C. Were

D. Was

2. Everybody in the class has the special task. Udin has a job to clean up the floor by …… it

A. Sweeping

B. Cleaning

C. Showering

D. Mopping

3. Lina … cleaning the whiteboard now.

A. Is

B. Are

C. Were

D. Was

4. Some students are writing ….

A. In their notebook

B. In their class

C. In the middle

D. In the end

5. We are …. English in the classroom right now.

A. Studying

B. Study

C. Studied

D. Have been studying

6. Fahri : “Did you know? Aisyah got 9 for her

English.”

Maria : “Wow! …..”

a. I’m sorry to hear that

b. Yes, he is

c. How are you

d. How intelligent

