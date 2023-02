Hasil Tinju Dunia Kalah Dari Jake Paul, Tommy Ganti Nama Baru dan Tak Menyandang Label "Fury"

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Minggu 26 Februari 2023 menjadwalkan duel Jake Paul vs Tommy Fury di Riyadh Arab Saudi.

Tyson Fury sang kakak Tommy Fury yang merupakan pemegang sabuk WBC kelas berat mempertaruhkan nama besar keluarganya.

Dalam klausul pertarungan, Jake Paul akan membuat Tommy Fury mengubah namanya menjadi Tommy Fumbles jika dia kalah.

Namun jika Tommy Fury menang, maka saudara Tyson Fury itu akan mendapatkan tambahan $500.000 dari Jake Paul.

Jake Paul dan Tommy Fury juga masing-masing mempertaruhkan rekor tak terkalahkannya.

Dimana Jake Paul telah enam kali menang dan tak terkalahkan, sedangkan Tommy Fury 8 kali naik ring dan selalu menang.

Asosiasi Tinju Dunia WBC bahkan memberikan apresiasi untuk duel ini.

Adapun bentuk apresiasi WBC ialah membuatkan sabuk khusus dan peringkat jika Jake Paul bisa menang.

Jake Paul dan Tommy Fury sejatinya sudah harus bentrok pada pada 18 Desember lalu dan 6 Agustus.

Akan tetapi Tommy Fury selalu menarik diri dari kedua pertarungan dengan berbagai alasan.

Atas hal tersebut, Jake Paul pun mencari lawan baru.

Hasilnya Jake Paul yang berusia 25 tahun mengalahkan Tyron Woodley di ronde keenam dari pertandingan ulang langsung mereka 18 Desember di Amale Arena.

Jake Paul juga mengalahkan mantan juara UFC lainnya, Anderson Silva, dalam delapan ronde mereka pada 29 Oktober di Desert Diamond Arena. di Glendale, Arizona.

Flayer Tinju Dunia Jake Paul vs Tommy Fury. Keduanya dijadwalkan bentrok Februari 2023 di Arab Saudi (Instagram @toprank)

Tale of The Tape Jake Paul vs Tommy Fury