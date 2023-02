Soal SBMPTN dan Kunci Jawaban Tes Masuk Perguruan Tinggi Skolastik - Umum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah soal ulasan SBMPTN sebagai acuan untuk melaksanakan tes masuk pergurutan tinggi.

Soal SBMPTN 2023 terdiri dari tes potensi skolastik (TPS) dari kemampun kauntitatif.

Soal latihan tes masuk PTN ibisa menjadi panduan dan referensi dalam belajar.

Apalagi saat ini sudah memasuki semester akhir bagi seluruh jenjang pendidikan.

Persiapan yang matang semakin baik dalam meningkatkan kemampuan belajar.

Sehingga bisa menguasai seluruh contoh soal SBMPTN dalam semua tes.

Materi Skolastik hingga pengetahuan umum hingga Saintek.

Berikut contoh soal SBMPTN yang bisa dijadikan panduan

Soal UTBK Tes Potensi Skolastik (TPS) Kemampuan Kuantitatif

1. Jika 4z = p dan p = 2q, dengan p, q, z bilangan bulat positif, manakah pernyataan di bawah ini yang benar?

(1) z > p

(2) q > z

(3) z + q = p

(4) q = 2z

A. 1, 2, dan 3 SAJA yang benar

B. 1 dan 3 SAJA yang benar

C. 2 dan 4 SAJA yang benar

D. HANYA 4 yang benar

E. SEMUA pilihan benar

Jawaban: C

2. Bari membeli 5 buah majalah dengan harga rata-rata Rp 4.000 per buah dan membeli lagi majalah serupa dengan harga rata-rata Rp 6.000. Bila diketahui harga rata-rata untuk keseluruhan buku Rp 5.000, berapa tambahan eksemplar majalah lagi yang dibeli oleh bari?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

E.7

Jawaban: C

Soal UTBK Tes Potensi Skolastik (TPS) Penalaran Umum

1. Perhatikan urutan bilangan berikut

1, 3, x, 11, 18, 29, 42, y, 78

Berdasarkan barisan bilangan di atas, berapakah nilai dari (x + y): 5?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

E. 14

2.Huruf yang tepat untuk melengkapi barisan huruf berikut adalah..

Z,…, U, Q, O, …, H, F, …

A. X, N, B

B. X, L, C

C. Y, M, C

D. W, N, D

E. W, L, D