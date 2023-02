Soal dan Kunci Jawaban PTS PKn Kelas 11 SMA Semester 2, Latihan UTS Tahun 2023 Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal dan kunci jawaban pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ) kelas 11 SMA / SMK Tahun 2023 lengkap dengan jawabannya Semester 2 (Genap).

Inilah materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Soal UTS atau PTS PKn kelas 11 SMA / SMK ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Siswa dapat mempelajari soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Berikut pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ) untuk siswa kelas 11 SMA / SMK Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

1. Kewajiban bagi warga negara terhadap pembelaan negara adalah sebagai perwujudan dari….

a. sikap yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia

b. partisipasi yang berasal dari warga negara pada bangsa dan negara

c. pelaksanaan hak dan kewajiban asasi sebagai warga negara

d. tanggung jawab pada masyarakat bangsa dan negara kita

e. sikap fanatisme warga negara

2. Bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun, salah satu peluang yang tercipta di era global yaitu….

a. kemajuan yang sesuai dengan kepribadian bangsa

b. pengembangan Iptek yang sama dengan dunia

c. iklan televisi yang semakin terbuka dan bebas

d. semakin terbuka pasar internasional bagi produk dalam negeri

e. masuknya produk dari luar negeri dengan mudah

3. Landasan struktural politik luar negeri Indonesia yaitu pasal….

a. 14 UUD 1945 d. 11 UUD 1945

b. 10 UUD 1945 e. 13 UUD 1945

c. 12 UUD 1945

4. Berikut ini yang tidak termasuk asas-asas berdirnya PBB yaitu….

a. tidak ikut campur urusan rumah tangga negara mana pun

b. persamaan kedaulatan terhadap semua anggota

c. menyelesaikan perselisihan nternasional secara damai

d. setiap anggota memiliki kewajiban sesuai Piagam PBB

e. memberikan bantuan kepada negara yang dikenai sanksi PBB

5. Contoh peranan PBB pada bidang hukum dan kemanusiaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat internasional yaitu….

a. penyelesaian sengketa Pulau Ligitan dan Sipadan

b. berakhirnya perang antara AS dengan Irak

c. menghentikan percobaan nuklir

d. berakhirnya perang dingin antara AS dan US

e. penandatangan piagam HAM sedunia

6. Kantor sekertariat ASEAN berada di….

a. Chiang Mai d. Singapura

b. Jakarta e. Manila

c. Kuala Lumpur

7. Salah satu tujuan dibentuknya PBB adalah….

a. pusat segala kerja sama internasional

b. menyelesaikan perselisihan secara damai

c. tidak ikut campur urusan dalam negeri suatu negara

d. menghormati persamaan dan kedaulatan suatu negara

e. memelihara keamanan dan perdamaian internasional

8. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke ….

a. tiga dan empat d. dua

b. Satu e. empat

c. tiga

9. Penyebab pentingnya melakukan perjanjian internasional antarbangsa dan negara yaitu untuk….

a. lebih menjamin adanya kepastian hukum

b. memelihara kesungguhan masing-masing negara

c. meningkatkan kegiatan hubungn diplomatik

d. menghormati kedaulatan negara yang merdeka

e. memudahkan kerja sama luar negeri di berbagai bidang