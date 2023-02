Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Bacaleg, PKB Mempawah Ingin Lahirkan Dewan Berintegritas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - DPC PKB Mempawah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) bakal calon legislatif (Bacaleg) yang maju melalui PKB pada pemilu 2024.

Langkah PKB ini, sesungguhnya menjawab keinginan publik yang sering disuarakan.

"Publik ingin rekrutmen caleg diisi figur yang memiliki kapabilitas dan integritas. Maka tahapan uji kelayakan ini bentuk jawaban dari PKB atas suara dan tuntutan publik," ujar Ketua DPC PKB Mempawah, Razali disela-sela UKK yang digelar di sekretariat PKB Mempawah, Rabu 22 Februari 2023.

Dikatakannya, proses UKK juga membuktikan jika kader partai yang duduk sebagai anggota legislatif mampu tampil dengan gagasan yang solutif.

"Dewan dari PKB sebagai mitra pemerintah mesti memberikan pemikiran solutif dan konstruktif bagi pembangunan di Mempawah kedepannya. Ini harapan kami di PKB, sehingga target pemilu 2024 lahir kader-kader PKB yang aspiratif sesuai ekspektasi rakyat," jelasnya.

• Sekda Mempawah Terima Audiensi PT Interforum Convex, Bahas Soal Indonesia Makin Cakap Digital 2023

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Mempawah, Susanto menerangkan kegiatan UKK dibagi dalam tiga sesi.

"Pelaksanaan UKK bacaleg, kami lakukan selama dua hari yakni 22 -23 Februari 2023 dan dibagi dalam tiga sesi. Hal ini mengingat antusias dan jumlah Bacaleg yang ikut UKK," katanya.

Proses UKK yang ditempuh bacaleg tidak lain untuk memberikan gambaran terhadap kompetensi yang dimiliki.

"PKB ingin mendapatkan gambaran komitmen bacaleg kepada konstituen, dan partai serta yang terpenting integritas sebagai kader partai dalam menerjemahkan program partai," jelas Susanto.

Diakhir sesi lanjut Susanto, semua Bacaleg juga menandatangani surat pernyataan.

"PKB Mempawah punya target untuk perolehan kursi DPRD pada pemilu 2024, maka seluruh kekuatan caleg dikerahkan dan tetap menjaga soliditas. Harapannya target five and up kursi DPRD Mempawah bisa diraih," tegasnya.

Susanto menambahkan, dalam proses uji kelayakan juga akan mendengar masukan publik.

"Sebelum diputuskan sebagai caleg untuk didaftarkan secara resmi ke KPU, kami di LPP juga akan mendengarkan masukan publik sebagai bagian keterlibatan publik dalam rekrutmen bacaleg PKB," terangnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News