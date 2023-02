Bocoran Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban PTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk menghadapi ujian sekolah UTS atau PTS Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2.

Belajar paling efektif adalah menggunakan soal latihan yang mampu mengasah kemampuan siswa dengan cepat.

Melalui sejumlah soal yang diberikan, siswa akan dipaksa untuk menjawab sehingga merangsang pemahaman dari materi pelajaran yang sudah didapatkan sebelumnya.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda yang diberikan sama seperti pelaksanaan ujian sekolah.

Sehingga sangat dianjurkan memperbanyak belajar menggunakan soal latihan.

Untuk mengisi waktu senggang yang singkat.

Rangkuman soal diambil dari berbagai sumber bisa menjadi bocoran dalam pelaksanaan ujian sekolah.

Baca juga: Bocoran Soal Ujian Sekolah Try Out Bahasa Inggris Kelas 6 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Soal Pilihan Ganda

1. When my sister and I get home, we do the assignments from our teachers. We do and finish our ….

A. Homework

B. Lesson

C. Mathematic

D. English

2. After taking nap, I usually water ….

A. The glass

B. The plants

C. The dish

D. The house

3. Dayu, Lina, and Siti are never late to school. They walk to school every day. They are always ….

A. On time

B. At precise

C. Right

D. Wrong

4. Dayu, Lina, and Siti always walk to school. They look ….

A. Tired

B. Healthy

C. Angry

D. Bad

5. There is nobody at home most of the day. Both my father and mother go to ….

A. Work

B. Bed

C. Market

D. Field

6. Fahri : “Did you know? Aisyah got 9 for her