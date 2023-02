Soal Try Out Matematika Kelas 6 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Akhir

Soal Matematika Try Out Kelas 6 Semester 2 dan Kunci jawaban untuk belajar.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah soal Try Out Matematika untuk Kelas 6 pada Semester 2 Kurikulum Merdeka di ujian sekolah akhir.

Melalui soal latihan Try Out ini siswa akan mendapatkan beragam soal yang akan memandu siswa lebih siap menghadapi ujian sekolah akhir yaitu Try Out.

Pelaksanaan Try Out ini akan dialami seluruh peserta didik di jenjang akhir pendidikan seperti pada Kelas 6 SD pada Semester 2.

Pada latihan contoh soal Try Out, siswa harus mengerjakan seluruh soal pilihan ganda sendiri.

Sementara adanya kunci jawaban hanya sebagai panduan dalam belajar saja.

Makanya pembelajaran menggunakan soal latihan ini sangat efektif sekali dalam meningkatkan kemampuan dalam waktu singkat.

Berikut rangkuman soal latihan Try Out Matematika Kelas 6 Semester 2 Kurikulum Merdeka

1. Jarak dua kota A dan B adalah 400 km. Bus Kusuma Sentosa melaju dari kota B ke kota A dengan kecepatan 80 km/jam. Jika bus tiba di kota A pada pukul 08.30 WIB. Maka bus Kusuma Sentosa berangkat pada pukul ….

a. 03.45

b. 05.00

c. 13.30

d. 03.30

2. Untuk mengisi sebuah bak penampungan air sampai penuh memerlukan waktu 2,5 jam. Jika debit air yang dialirkan adalah 1.500 liter/menit. Maka volume bak penampungan air tersebut adalah adalah ….m3.

a. 3.750

b. 375

c. 3,75

d. 37,5

3. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1) Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang

2) Tidak mempunyai simetri lipat

3) Mempunyai 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul

Bangun datar yang dimaksud adalah….

a. Persegi

b. Persegi panjang

c. Jajargenjang

d. Trapesium

4. Diketahui diamaeter sebuah lingkaran 40 cm. Maka Luas lingkaran tersebut adalah …. cm2.

a. 314

b. 1256

c. 628

d. 264

5. Sebuah jajargenjang memiliki alas 24 cm dan tinggi 15 dm. Luas jajargenjang tersebut adalah …. dm2

a. 36

b. 360

c. 3,6

d. 3.600

6. Luas bagun di bawah ini adalah….cm2