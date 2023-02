Latihan Soal Pengawas Koperasi Ahli Pertama Tes Seleksi PPPK/CPNS 2023-2024 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal-soal tes seleksi PPPK/CPNS 2023.

Adapun soal yang dirangkum dalam artikel ini adalah soal Pengawas Koperasi Ahli Pertama.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasan Anda.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar saat dilangsungkan tes PPPK/CPNS.

Selanjutnya kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada.

Kemudian sandingkan dengan kunci jawaban yang ada dalam artikel ini.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan Pengawas Koperasi Ahli Pertama maka menunjukan penguasaan materi yang baik.

Kisi-kisi Soal Pengawas Koperasi Ahli Pertama

Kemampuan Umum :

Menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi perencanaan advokasi kebijakan pengawasan koperasi

Mengaplikasikan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Kemampuan Khusus :

Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam Pemeriksaan Koperasi

Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penilaian kesehatan koperasi

Mengaplikasikan mengenai konsep pelaporan

Merencanakan, melaksanakan pemantauan dan monitoring berdasarkan pedoman

SOAL TES PPPK PENGAWAS KOPERASI:

1. UU yang mengatur sisa hasil usaha (SHU) diatur dalam pasal :

a. 46 ayat (1) UU no. 25/1992

b. 45 ayat (1) UU no. 25/1992

c. 45 ayat (3) UU no. 23/1992

d. 41 ayat (2) UU no. 25/1986

e. 45 ayat (1) UU no. 26/1992

Jawaban : B

