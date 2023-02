Soal dan Kunci Jawaban PTS Bahasa Inggris Kelas 6 SD Semester 2, Contoh UTS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini dibahas soal Bahasa Inggris kelas 6 SD / MI lengkap dengan jawabannya Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Siswa dapat mempelajari soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Soal UTS atau PTS Bahasa Inggris kelas 6 SD ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023

Berikut untuk ulasan dan pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa 6 SD Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

1. He . . . a football match on television.

a. Watching b. Watchs c. Watches d. Watch

2. I . . . a glass of milk every morning.

a. Drinking b. Drinks c. Drank d. Drink

3. My mother cooks friedrice in the . . . .

a. Kitchen c. Bathroom

b. Dining room d. Bedroom

4. Echa: What . . . do you usually get up in the morning?

Veny: At four o’clock a.m.