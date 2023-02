Soal Ulangan dan Ujian Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ulangan dan ujian Bahasa Inggris Kelas VII semester 2 berikut ini.

Soal Ulangan Bahasa Inggris Kelas 7:

Soal 1-4.

1. What does the text tell us about?

A. An older brother.

B. The writer’s brother.

C. An introvert person.

D. A patient and kind person.

Jawaban : B

2. Many people think that the writer and his brother are twins because they ... .

A. are introvert persons

B. have many similarities

C. like to play football together

D. are patient and kind persons

Jawaban : B

3. What will probably happen to the readers after reading the text?

A. Be inspired with the characters of the writer’s brother.

B. Be curious to know more about the writer’s brother

C. Be eager to get in touch with the writer’s brother

D. Be willing to go to the writer’s house.