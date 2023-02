Aneka Ragam Menu Bakso Sariga, Dengan Sensasi Pedas yang Menantang

Aneka menu Bakso Sariga. Sabtu, 18 Februari 2023. Dari berbagai macam pilihan menu di Bakso Sariga ini, bakso jeletot, bakso dragon, bakso tulang rusuk, bakso beranak dan bakso all in one menjadi best seller di Bakso Sariga ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Seperti biasanya, kami akan kembali merekomendasikan kuliner lezat untuk masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya.

Pada kesempatan kali ini, kuliner yang kami rekomendasikan kepada Tribuners adalah bakso. Ya Bakso, tepatnya adalah Bakso Sariga, beralamat di Jl Parit Haji Muksin II, Kabupaten Kubu Raya.

Penamaan Sariga ini diambil dari ketiga nama owner Bakso Sariga ini, yakni Septia, Irfan dan Galuh.

Bakso Sariga ini memiliki banyak ragam pilihan menu, mulai dari bakso telur biasa, bakso telur asin, bakso ceker, bakso jeletot, bakso dragon ball, bakso rusuk sapi, bakso urat jambo, hingga bakso cinta luar biasa, bakso all in one, dan masih banyak lagi.

Harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi, mulai dari Rp 18.000 untuk bakso telur biasa hingga Rp 188.000 untuk bakso all in one.

Menurut salah satu owner Bakso Sariga, Galuh mengatakan dari berbagai macam pilihan menu tersebut, bakso jeletot, bakso dragon, bakso tulang rusuk, bakso beranak dan bakso all in one menjadi best seller di Bakso Sariga ini.

• Festival Wisata Budaya Bugis di Sungai Deras Kubu Raya Disambut Positif Masyarakat

Selain itu, Bakso Sariga ini juga sangat direkomendasikan untuk para pecinta pedas.

Sambal oseng khusus bakso ala Bakso Sariga ini, dijamin memiliki sensasi pedas yang menantang untuk para penikmatnya.

Aneka menu Bakso Sariga. Sabtu, 18 Februari 2023. Dari berbagai macam pilihan menu di Bakso Sariga ini, bakso jeletot, bakso dragon, bakso tulang rusuk, bakso beranak dan bakso all in one menjadi best seller di Bakso Sariga ini. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MUHAMMAD FIRDAUS)

"Best seller kita itu Jeletot, dragon, tulang rusuk, beranak, dan all in one," ucap Galuh. Sabtu, 18 Februari 2023.

"Ciri khas bakso kita itu pedas, dan daging cincangnya di masak rendang. Sambalnya beda, sambal oseng yang kita buat khusus untuk bakso, banyak yang suka," ucap Galuh.

Bakso Sariga ini buka setiap hari mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 22.00 WIb, dan selalu ramai pengunjung.

Setiap harinya, Bakso Sariga ini bisa menghabiskan hingga 8 Kg olahan bakso.

"16 kilo itu bisa habis dalam dua hari," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News