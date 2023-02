Soal Arsiparis Ahli Pertama Tes Seleksi PPPK dan CPNS Terbaru Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kisi-kisi dan contoh soal tes seleksi PPPK 2023.

Adapun soal-soal dan kisi-kisi yang dirangkum dalam artikel ini adalah Arsiparis Ahli Pertama.

Simak dan cermati setiap pertanyaan dan kisi-kisi yang ada sehingga Anda semakin siap menghadapi ujian PPPK.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasan Anda.

Selain itu carilah referensi terkait soal-soal yang ada pada kisi-kisi tersebut.

Tingkatkan daya saing Anda untuk bersaing dengan peserta lainnya.

Kisi-kisi Arsiparis Ahli Pertama

Kemampuan Umum:

Peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan dan peraturan yang terkait dengan informasi publik

Kemampuan Khusus:

Pengelolaan Arsip Dinamis : Penyusutan Arsip

Pengelolaan Arsip Statis : Pengolahan Arsip Statis

Pengelolaan Arsip Statis: Preservasi Arsip dan Autentifikasi Arsip

Pembinaan Kearsipan: Pengawasan Kearsipan dan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Pengolahan Arsip dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi: Publikasi Arsip melalui SIKN

Contoh Soal Arsiparis:

1. Manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan berharganya sebuah informasi. Maka untuk hal tersebut, perencanaan manajemen keamanan arsip perlu menggunakan pendekatan ….

A. error alarm

B. assesment risiko

C. removable

D. nonremovable

E. First in firs out

2. Di bawah ini adalah metode pemusnahan dokumen rahasia yang dinilai ekonomis, bersih, nyaman, dan tidak terulangkan adalah ….

A. pembuburan

B. pembakaran

C. metode kimia

D. pencacahan

E. pembekuan