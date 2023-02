Cara Mudah Untuk Mengetahui Data Pengguna WhatsApp

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pengguna WhatsApp (WA) bisa mencari tahu informasi apa saja yang dikais oleh aplikasi pesan instan ini.

Fitur ini hadir setelah Uni Eropa mengeluarkan aturan tentang privasi yang termaktub dalam Data Protection Regulation (GDPR).

Seperti beberapa waktu lalu, Facebook didera skandal penyalahgunaan data privasi penggunanya.

Anjuran untuk menghapus akun Facebook pun bergema dengan tagar #deleteFacebook.

Sebelum menghapus akun Facebook miliknya, pengguna diminta mengunduh arsip informasi pribadi selama menggunakan Facebook.

Meski belum ada skandal penyalahgunaan data layaknya Facebook, pengguna juga bisa mengetahui informasi apa saja yang disimpan WhatsApp tentang dirinya.

Cara meminta data

Perlu diketahui, fitur ini baru bisa digunakan setelah meng-update aplikasi WhatsApp ke versi 2.18.

Cara mengunduh data pribadi di WhatsApp tidak terlalu sulit. Pertama, buka aplikasi WhatsApp, lalu ketuk ikon titik tiga di pojok kanan atas, lantas pilih menu "setting" (pengaturan).

Setelah pengaturan terbuka, piih menu "akun" (account), lalu pilih opsi "permintaan informasi akun" (request account info), lalu klik "permintaan laporan" (request report).

WhatsApp menginformasikan bahwa laporan baru bisa diterima selang tiga hari setelah melakukan permintaan.

Tapi, seperti dilansir dari Gadgets Now, beberapa pengguna mendapatkannya hanya dalam waktu beberapa jam saja.

Permintaan informasi akan dibatalkan, jika pengguna menghapus akun WhatsApp, mengubah nomor ponsel, atau me-registrasi ulang akun selama masa tunda permintaan.

Jika dokumen telah siap, WhatsApp akan memberikan notifikasi yang mengatakan "akun Anda siap diunduh" (your account info report is ready to download).