Soal UTS Geografi Kelas 11 Semester 2 dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah PTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah pembelajaran melalui soal latihan UTS pelajaran Geografi Kelas 11 Semester 2.

Cocok sekali digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap materi pelajaran yang didapatkan.

Serta untuk menghadapi ujian sekolah UTS / PTS yang sebentar lagi dihadapi oleh siswa.

Soal latihan ini terdiri dari soal pilihan ganda yang dibuat layaknya ujian sekolah.

Makanya semakin banyak mengerjakan soal, semakin baik untuk mengasah kemampuan siswa dalam menjawab soal.

Berikut rangkuman soal latihan Geografi Kelas 11 Semester 2

1. Bahan galian golongan A adalah ….

a. batu bara dan minyak bumi

b. bahan industri

c. emas dan perak

d. batu permata

e. seng dan magnesium

2. Daerah penghasil minyak bumi di Pulau Jawa terdapat di ….

a. Cepu dan Sungai Gerong

b. Sorong dan Sungai Plaju

c. Dumai dan Balikpapan

d. Tarakan dan Pulau Bunyu

e. Cirebon dan Cepu

3. Wilayah Indonesia yang relatif cocok untuk peternakan hewan besar, seperti sapi dan kuda adalah ….

a. Sumatra

b. Nusa Tenggara

c. Papua

d. Kalimantan

e. Sulawesi

4. Bahan pertambangan galian menurut kepentingan bagi negara diklasifikasikan manjadi golongan A, B, dan C. Penggolongan bahan galian tersebut diatur dalam ….

a. PP No. 11 Tahun 1976

b. UU No. 4 Tahun 1982

c. PP No. 4 Tahun 1982

d. UU No. 11 Tahun 1976

e. UU No. 11 Tahun 1974

5. Gas alam cair diproduksi di ….

a. Cepu dan Cilacap

b. Cilacap dan Cirebon

c. Arun dan Badak

d. Dumai dan Sorong

e. Cepu dan cirebon

6. Semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut ….

a. sumber bahan tambang

b. sumber daya alam

c. sumber alam

d. sumber mineral

e. sumber alam

7. Sumber daya alam jika yang dimanfaatkan berupa materi disebut ….

a. sumber daya energi

b. sumber daya ruang

c. sumber daya materi

d. sumber daya energi

e. sumber daya waktu

8. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan cara reproduksi adalah ….

a. sumber daya alam hayati

b. sumber daya alam ruang

c. sumber daya alam energi

d. sumber daya alam waktu

e. sumber daya alam materi