Soal PTS PAI Kelas 5 SD Semester 2 dan Jawaban UTS 2023 Pendidikan Agama Islam Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kini dibahas soal dan Kunci Jawaban UTS dan PTS Pelajaran Pendidikan Agama Islam ( PAI ) kelas 5 SD / MI dan jawaban untuk Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Soal dan Jawaban PAI Kelas 5 SD ini digunakan sebagai persiapan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Soal UTS atau PTS PAI kelas 5 SD ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Inilah ulasan dan pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran PAI untuk siswa 5 SD Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

1. Rukun iman yang keempat adalah...

a. Iman Allah SWT.

b. Iman kepada malaikat

c. Iman kepada kitab

d. Iman kepada rasul

2. Perhatihan pernyataan di bawah ini !

1. dapat memegang kepercayaan

2. menyampaikan wahyu kepada umatnya

3. tidak mampu menghadapi masalah kaumnya.

4. selalu benar dalam berbicara

Yang termasuk sifat perilaku para rasul adalah...

a. 1, 2 dan 3

b. 1, 2 dan 4

c. 2, 3 dan 4

d. 1, 3 dan 4

3. Fatonah merupakan salah satu sifat bagi rasul, artinya...

a. cerdas

b. curang

c. menyembunyikan

d. jujur

4. Hasan diberi amanah oleh Pak Guru berupa surat undangan rapat wali murid kepada orang tuanya, maka sikap Hasan adalah...

a. menyimpan saja di tas

b. membuang surat di tempat sampah

c. menyampaikan surat kepada orang tuanya

d. disimpan di laci meja sekolah

5. Berikut ini yang termasuk rasul-rasul ulul azmi adalah...

a. Adam, Ibrahim, Musa, Muhammad

b. Ibrahim, Ilyas, Muhammad, Musa

c. Musa, Isa, Ibrohim. Muhammad

d. Idris, Nuh, Isa, Muhammad

6. Rasul yang membawa ajaran Islam dan sekaligus sebagai rasul terakhir adalah…

a. Nabi Muhammad SAW

b. Nabi Ibrahim as

c. Nabi Adam as

d. Nabi Isa as

7.Diantara Rasul Ulul Azmi yang diberi mukjizat dapat menurunkan makanan dari langit adalah…

a. Nabi Ibrahim as

b. Nabi Muhammad SAW

c. Nabi Musa as

d. Nabi Isa as

8.Nabi yang mendapat julukan bapak para nabi dan bergelar nabi ulul azmi adalah…

a. Nabi Nuh as

b. Nabi Ibrahim as

c. Nabi Musa as

d. Nabi Isa as