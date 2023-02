Soal dan Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Semester 2 Hadapi PTS / UTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini soal latihan dalam menghadapi ujian sekolah tahun ini dalam pelakanaan PTS / UTS di semester 2.

Pembahasan soal latihan ini di pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka.

Pelaksanaan ujian sekolah sudah sangat dekat dianjurkan untuk belajar dalam mempersiapkan diri.

Melalui soal latihan, sangat baik sembari mengisi waktu dapat melatih kemampuan dalam menjawab soal.

Seluruh soal terdiri dari soal pilihanan dan essay yang dibuat seperti pada ujian sekolah PTS / UTS sesungguhnya.

Kemungkinan juga soal latihan ini juga akan muncul dalam ujian sekolah nanti.

Baca juga: Soal Ujian Sekolah PTS - UTS Bahasa Indonesia Kelas 6 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Soal pilihan ganda Bahasa Indonesia Kelas 6 Semester 2

1. Bacalah ilustrasi berikut!

SD Pertiwi mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban banjir di Garut. Kepala sekolah mengimbau setiap siswa untuk memberikan sumbangan berupa uang atau sembako secara sukarela. Setelah sumbangan terkumpul, pihak sekolah menghitung jumlah uang dan menimbang sembako. Sumbangan berupa uang terkumpul sebesar Rp2.350.000,00. Sumbangan beras terkumpul 50 kg. Sumbangan gula terkumpul 35 kg. Sumbangan telur terkumpul 12 kg. Sumbangan minyak goreng terkumpul 28 kg.

Perhatikan tabel yang memuat informasi penting dari ilustrasi tersebut.

Informasi yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah.........

A. (a) 35 kg, (b) 12 kg, dan (c) 50 kg

B. (a) 50 kg, (b) 35 kg, dan (c) 12 kg

C. (a) 50 kg, (b) 12 kg, dan (c) 28 kg

D. (a) 50 kg, (b) 12 kg, dan (c) 35 kg

2. Bacalah paragraf berikut!

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan anggota masyarakat lainnya. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu kewajiban manusia dalam bermasyarakat. Melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan dapat memelihara hubungan antarmasyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan berarti menghargai hak orang lain untuk mendapatkan kenyamanan tinggal di lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, diperlukan sikap peduli, tanggung jawab, dan tenggang rasa untuk mewujudkan kebersihan lingkungan. Sinonim kata yang dicetak tebal adalah.........

A. mengacuhkan

B. mengabaikan

C. memperbaiki

D. mengetahui