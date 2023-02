Rolly Romero Petinju Kekar yang Dibuat Gervonta Davis Pingsan Perebutkan Sabuk WBA Kelas Daud Yordan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Usai dibuat pingsan Gervonta Davis dalam Tinju Dunia perebutan sabuk WBC kelas ringan 28 Mei 2022, Rolly Romero akan kembali ke atas ring.

Kali ini lawan dari petinju bertubuh kekar ini adalah sang pemegang sabuk WBA dikelas Daud Yordan yakni Alberto Puello.

Rolly Romero pun harus meningkatkan bobotnya hingga 5 pon dari berat sebelumnya untuk bisa berduel pada divisi tersebut.

Warga asli Las Vegas Utara, Nevada ini telah bertinju pada atau mendekati batas ringan 135 pound selama enam tahun karir profesionalnya.

Sejatinya pada Tinju Dunia menghadapi Gervonta Davis, Rolly Romero cukup merepotkan.

Namun sayang pukulan KO dironde keenam membuatnya sempat pingsang dan susah bangkit.

Rolly Romero pun sempat berdiri tepat waktu untuk mengalahkan hitungan wasit David Fields.

Tetapi David Fields menghentikan pertarungan 12 ronde mereka pada 2:39 ronde keenam karena merasa Rolly Romero tidak dalam kondisi untuk melanjutkan.

Menghadapi Alberto Puello tentu bukan tantangan mudah bagi Rolly Romero.

Pasalnya sang petinju Republik Dominika ini juga adalah si kidal yang belum terkalahkan.

Menghadapi Rolly Romero pun akan jadi pertahanan pertama untuk sabuk WBA yang dimenangkannya hampir enam bulan lalu di Hollywood, Florida.

Alberto Puello menyisihkan Batyr Akhmedov dari Uzbekistan dengan keputusan terpisah 12 ronde.

Sabuk WBA yang didapatkan Alberto Puello itu diperebutkan pasca Josh Taylor melepas sabuknya.

Aksi Alberto Puello sang pemegang WBA kelas ringan. Alberto Puello dijadwalkan menghadapi Rolando Romero (Instagram @albertolaavispapuello)

Tale of The Tape Alberto Puello vs Rolly Romero