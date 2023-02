Soal dan Jawaban PAI dan BP Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Halaman 168 - 171 Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk simak ulasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI dan BP) latihan Bab 7 Mawas Diri dan Introspeksi Dalam Menjalani Kehidupan halaman 168 - 171 pada buku kurikulum merdeka belajar.

Ada 7 Bab di dalam buku pelajaran PAI dan BP kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Semester 1 terdiri dari Bab 1 Al-Qur'an dan Sunah Sebagai Pedoman Hidup, Bab 2 Meneladan Nama dan Sifat Allah Untuk Kebaikan Hidup, Bab 3 Menghadirkan Salat dan Zikir Dalam Kehidupan, Bab 4 Mengagungkan Allah SWT. Dengan Tunduk Pada Perintah-Nya dan Bab 5.Damaskus : Pusat Peradaban Timur Islam (661-750 M).

Sementara untuk materi Semester 2 terdiri dari Bab 6 Alam Semesta Sebagai Tanda Kekuasaan Allah SWT, Bab 7 Mawas Diri dan Itrospeksi Dalam Menjalani Kehidupan, Bab 8 Menghindari Gibah dan Melaksanakan Tabayun, Bab 9 Rukhsah : Kemudahan Dari Allah SWT Dalam Beribadah Kepada-Nya, dan Bab 10. Andalusia : Kota Peradaban Islam di Barat (756-1031 M).

Adapun untuk soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban PAI dan BP kelas 7 SMP Bab 7 halaman 168 - 171 dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

Halaman 168 - 171

A. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D

1. Angga mengerjakan soal ujian tanpa menyontek, walaupun banyak kesempatan dan tidak ada pengawas di ruangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia beriman kepada Malaikat....

A. Jibril

B. Mikail

C. Rakib dan ’Atīd

D. Israfil

2. Kita harus selalu melaksanakan semua perintah Allah Swt. dan menjauhi semua yang menjadi larangan-Nya. agar di akhirat dapat balasan surganya Allah Swt. Hal ini cerminan dari iman kepada malaikat...

A. Ridwan

B. Malik

C. Nakir

D. Jibril

3. Berikut ini yang merupakan bentuk perbuatan beriman kepada malaikat adalah …

A. Malu melakukan perbuatan yang dilarang secara terang-terangan

B. Malu melakukan perbuatan yang dilarang bila dilihat orang

C. Biasa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.

D. Melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Swt.

4. Perhatikan tabel berikut ini!

Tabel antara nama malaikat dan tugasnya.

Dari tabel tersebut pasangan yang tepat antara nama malaikat dan tugasnya tunjukkan nomor… .

A. 5 dengan A, 1 dengan F, dan 6 dengan G

B. 3 dengan C, 2 dengan D, dan 7 dengan B

C. 2 dengan I, 3 dengan B, dan 8 dengan C

D. 1 dengan B, 4 dengan F, dan 9 dengan H

5. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdo’a agar terhindar dari siksaan sakratul maut merupakan cerminan perilaku iman kepada malaikat…

A. Ridwan

B. Israfil

C. Jibril

D. Izrail

6. Yuliani adalah seorang wanita shalihah yang rajin beribadah dan beramal saleh sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. Ia yakin di alam kubur, setiap manusia akan ditanya tentang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sikap tersebut merupakan perwujudan dari iman kepada malaikat....

A. Munkar dan Nakir

B. Rakib dan ‘Atīd

C. Mikail

D. Jibril