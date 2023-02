Bupati Fransiskus: Cap Go Meh Satukan Antar Umat Beragam di Kapuas Hulu

Ribuan masyarakat di Putussibau dan sekitarnya saat menghadiri acara malam puncak perayaan Imlek dan Cap Go Me tahun 2023, di Pasar Merdeka Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, dibuka tutup oleh Bupati Kapuas Hulu, Minggu 5 Februari 2023 malam.

TRIBUNPONTIANAK.CO.OD, KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menutup langsung malam puncak perayaan Imlek dan Cap Go Meh tahun 2023 wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, di Pasar Merdeka Putussibau, Minggu 5 Februari 2023 malam.

Ribuan masyarakat Putussibau dan sekitarnya terlihat memadati lokasi kegiatan di Pasar Merdeka Putussibau, untuk menyaksikan rangkaian kegiatan malam puncak perayaan Imlek dan Cap Go Meh tahun 2023

Rangkaian kegiatan malam puncak Imlek dan Cap Go Meh seperti, aktraksi naga yang berukuran 38 meter, barongsai, permainan sape, tarian lampion, kembang api dan hiburan lainnya.

Bupati Kapuas Hulu mengapresiasi kepada masyarakat Tionghoa di Putussibau, yang telah melaksanakan perayaan Imlek dan Cap Go Meh, karena menurutnya, budaya harus terus dilestarikan di Kapuas Hulu.

"Kita tau bersama bahwa, Imlek dan Cap Go Meh adalah budaya leluhur masyarakat Tionghoa, harus terus dilestarikan, dan kegiatan seperti ini terus dilaksanakan setiap tahun," ujarnya.

Dimana dalam mensukseskan kegiatan seperti ini, jelas Bupati, melibatkan semua pihak atau etnis, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses.

"Perayaan Imlek dan Cap Go Meh ini merupakan budaya leluhur, maka harus dilestarikan dengan baik, apa lagi tim dalam permainan naga dan barongsai semua suku atau agama bergabung," ucapnya

Maka diharapkan terus, untuk sama-sama menjaga kerukunan umat beragama yang sudah baik selama ini di Kapuas Hulu, sehingga pemerintah daerah lebih nyaman membangun dan menjalankan program-program untuk Kapuas Hulu.

"Ini bukti bahwa kita saling mendukung dan mensupport setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap suku di Kapuas Hulu, dan mudah-mudahan kami di Pemda akan mensupport pelaksanaan perayaan hari besar keagamaan di Kapuas Hulu," ungkapnya.

Ketua Yayasan Bakti Suci, Budi Chin menyatakan, terlaksananya perayaan Imlek dan Cap Go Meh merupakan salah satu, lambang sebuah kegembiraan dan kehangatan bagi masyarakat Kapuas Hulu, dimana seluruh etnis di bergabung dalam acara ini.

"Kami mengapresiasi semua pihak telah mendukung kesusksesan kegiatan ini, baik Kepolisian, TNI dan Sahabat Beramal. Ini wujud kebersamaan kita untuk saling mensukseskan kegiatan ini," ujarnya.

Budi Chin juga berharap, kedepannya kegiatan seperti ini harus lebih baik lagi dan didukung juga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. "Semoga kerukunan umat beragama di Kapuas Hulu selalu terjaga dengan sebaik mungkin," ungkapnya.

Ketua Panitia Cap Go Meh, Stefanus menambahkan bahwa, pelaksanaan kegiatan Imlek dan Cap Go Me kali ini, pihaknya didukung oleh semua pihak, baik Polisi, TNI, organisasi Sahabat Beramal dan pihak-pihak lainnya.

"Kami sebagai panitia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga tahun depan lebih meriah lagi, karena tahun ini baru bisa melaksanakan kegiatan sebab Pemerintah baru membolehkan membuat kegiatan dikarenakan masih pandemi Covid-19," ungkapnya.

