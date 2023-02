Promo Makanan 3 Februari 2023, JCO Geprek Bensu Domino Pizza Dunkin Donuts Chatime Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah deretan promo makanan dan minuman yang bisa yang ada hari ini Jumat 3 Februari 2023.

Diantara pilihan menu makanan dan minuman mulai promo makanan dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan Geprek Bensu, promo makanan JCO, promo minuman Chatime, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Adapun menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau.

Inilah selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Jumat 3 Februari 2023:

Dunkin Donuts

Promo mantap meriah untuk #DDLovers yang mager keluar rumah.

12 Donuts cuman 100Rb (sebelum pajak) via Gofood/Grabfood.

JCO

Celebrating love this February with our limited-edition flavors donut: Marble Heart and Berry Adorable.

Our Marble Heart donut is filled with strawberry cream, dipped in strawberry chocolate, and drizzled with white chocolate.

And our Berry Adorable donut is filled with strawberry cream, dipped in white chocolate, drizzled with strawberry cream, and garnished with sugar sprinkles.

Show some love and share the sweetness with Marble Heart and Berry Adorable donuts! Available at all JCO Indonesia stores.

Geprek Bensu

Makan siang enak yuk Bestie...