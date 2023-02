Jawaban Try Out IPA Kelas 6 2023 Soal Latihan Ujian Sekolah 2023

Latihan soal try out untuk menghadapi ujian sekolah sesungguhnya. Persiapan untuk Semester 2 akhir siswa akan menghadapi try out

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk meningkatkan kemampuan dalam menjawab soal dalam ujian sekolah, dianjurkan memperbanyak latihan soal.

Dalam soal try out IPA Kelas 6 kali ini, siswa bisa berlatih dengan sejumlah soal yang memiliki kapasitas seperti dalam pelaksanaan ujian try out.

Khususnya bagi siswa jenjang sekolah dasar di Kelas 6.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda sebanyak 40 soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Bisa menjadi panduan untuk mengasah kemampuan dan persiapan untuk melaksanakan ujian sekolah.

Apalagi soal-soal latihan try out ini juga diambil dari materi yang sama dipersiapkan untuk pelaksanaan try out.

Berikut soal pilihan try out Kelas 6

1. Berikut ini yang tidak termasuk rantai makanan dalam ekosistem sawah adalah…

a. Padi

b. Sapi

c. Tikus

d. Belalang

2. Mendirikan rumah-rumah di bantaran sungai dapat mengakibatkan ….

a. Sungai menjadi bersih

b. Ikan menjadi terawat

c. Terjadinya banjir

d. Terjadinya tanah longsor

3. Untuk mencegah terjadinya erosi di daerah perbukitan maka para petani membuat ….

a. Terasering

b. Tanaman bakau

c. Menanami padi

d. Kincir air

4. Pengikisan tanah di daerah pesisir pantai disebabkan gelombang air laut dinamakan ….

a.Tsunami

b. Abrasi

c. Erosi

d. Banjir rob

5. Tanaman eceng gondok batangnya berongga yang berfungsi untuk…..

a. Mengurangi penguapan

b. Mempercepat penguapan

c. Memudahkan menyerap air

d. Memudahkan mengapung di air

6. Jaringan pembuluh floem pada tumbuhan berfungsi …..

a. Menyebarkan sinar matahari untuk fotosintesis

b. Mengangkut air dan zat hara dari akar ke seluruh bagian daun

c. Mengubah karbondioksida menjadi Oksigen

d. Mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan

7. Pupil pada mata berfungsi…..

a. Mengatur warna cahaya yang masuk ke mata

b. Tempat terbentuknya bayangan

c. Mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata