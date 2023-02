Harga BBM Resmi Turun Per 3 Februari 2023, Bandingkan Harga di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rincian harga BBM kembali turun per 3 Februari 2023, cek masing-masing perbandingan harga di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, BP.

Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU mengalami penyesuaian.

Penyesuaian harga BBM tidak hanya terjadi di SPBU Pertamina.

SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR juga melakukan penyesaian harga jual produk BBM-nya sejak 1 Februari 2023.

Adapun harga BBM yang mengalami penurunan yaitu jenis BP Diesel.

Harga BP Diesel turun menjadi Rp 16.260 per liter dari sebelumnya Rp 16.310 per liter.

Untuk harga Shell Super terpantau naik dari Rp 13.030 per liter menjadi Rp 13.950.

Kemudian, harga Shell V-Power naik dari Rp 13.810 per liter menjadi Rp 14.620 per liter.

• Resmi Naik Hari Ini! Pantau Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina Seluruh Provinsi Indonesia

Harga Shell V-Power Diesel naik dari Rp 16.890 menjadi Rp 16.980 per liter dan harga Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp 14.810 per liter menjadi Rp 14.980 per liter.

Pada awal bulan ini, SPBU BP-AKR juga menaikkan harga hampir di seluruh jenis BBM. Harga BBM jenis BP 90 naik menjadi Rp 13.860 per liter dari sebelumnya Rp 12.950 per liter.

Lalu harga BBM BP 92 naik menjadi Rp 13.950 per liter dari sebelumnya Rp 13.030 per liter dan harga BP Ultimate menjadi Rp 14.620 per liter dari sebelumnya Rp 13.810 per liter.

Sedangkan untuk BP Diesel turun menjadi Rp 16.260 per liter dari sebelumnya Rp 16.310 per liter.

Adapun di SPBU Vivo, harga BBM Revvo 90 naik menjadi Rp 13.710 per liter dari sebelumnya Rp 11.800.

Sementara harga BBM Revvo 92 menjadi Rp 13.800 dari sebelumnya Rp 12.800 dan Revvo 95 menjadi Rp 14.470 dari sebelumnya Rp 13.600.