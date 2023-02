Asosiasi Tinju Dunia WBC Perintahkan Pemukul Beringas Sergey Kovalev Hadapi Petinju Afrika Selatan

Petinju wanita asal Irlandia, Marlen Esparza pamer gelar juara dunia WBC kelas terbang jelang pertarungannya menghadapi Eva Guzman asal Venezuela, Minggu 7 Agustus 2022 pagi WIB, di Dickies Arena, Forth Worth, Texas, Amerika Serikat (AS). WBC perintahkan Duel Sergey Kovalev di 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Asosiasi Tinju Dunia WBC telah memerintahkan petinju Rusia, Sergey Kovalev yang dikenal sebagai pemukul beringas diatas ring menghadapi petinju asal Afrika Selatan, Thabiso Mchunu .

Tinju Dunia Sergey Kovalev vs Thabiso Mchunu itu merupakan semifinal eliminator sabuk WBC kelas penjelajah yang kini dipegang Ilunga Junior Makabu.

Kedua belah pihak memiliki waktu hingga 24 Februari untuk mencapai syarat untuk pertarungan yang diusulkan di mana pemenangnya akan menjadi penantang nomor dua di peringkat kelas penjelajah WBC.

Sergey Kovalev sendiri menikmati debut kelas penjelajah yang sukses dengan mengalahkan Tervel Pulev yang tak terkalahkan dalam sepuluh ronde pada 14 Mei lalu di The Forum di Inglewood, California.

Pertarungan itu adalah yang pertama sejak kekalahan KO ronde kesebelas atas pada November 2019.

Sementara itu lawannya Thabiso Mchunu telah dua kali gagal di tahap perebutan gelar.

Petinju asal KwaZulu-Natal, Afrika Selatan itu dianggap tidak beruntung karena berada di ujung keputusan yang salah untuk mendukung Ilunga Junior Makabu dalam pertarungan perebutan gelar WBC mereka pada 29 Januari lalu di Warren, Ohio.

Kekalahan atas Ilunga Junior Makabu menjadi kontroversi karena pengamat menilai Thabiso Mchunu menang.

Sementara diupaya perebutan gelar lainnya, Thabiso Mchunu dikalahkan oleh Oleksandr Usyk.

Ilunga Junior Makabu sendiri akan menghadapi mantan pemegang gelar dua divisi Badou Jack dalam mempertahankan gelar sukarela.

Pertarungan akan berlangsung di kartu bawah acara Jake Paul-Tommy Fury ESPN + Pay-Per-View 26 Februari di Riyadh, Arab Saudi.

Pemenang Tinju Dunia Ilunga Junior Makabu vs Badou Jack harus menghadapi penantang wajib Noel Gevor Mikaelyan, diikuti oleh pemenang Sergey Kovalev vs Thabiso Mchunu sebagai wajib kedua.

Canelo Alvarez melepas pukulan ke arah Sergey Kovalev pada laga perebutan sabuk juara divisi kelas berat ringan WBO di MGM Grand Arena, 2 November 2019. Kovalev akan kembali naik ring di 2023 (AFP/Ethan Miller)

Tale of The Tape Sergey Kovalev vs Thabiso Mchunu

Sergey Kovalev (35-4-1, 29 KO)