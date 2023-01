Soal TIK Tes Seleksi PPPK Guru SD SMP 2023 dan Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal tes seleksi PPPK berikut ini.

Adapun soal yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal-soal tes seleksi PPPK Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SD hingga SMP.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dapat dijadikan sebagai bahan belajar untuk persiapan menghadapi ujian PPPK 2023.

Perbanyak latihan soal untuk menambah wawasan Anda sehingga semakin besar peluang lolos sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Soal-soal yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal-soal yang pernah keluar saat dilangsungkannya tes PPPK.

Selain latihan soal yang ada dalam artikel ini, Anda juga dapat mencari referensi lainnya sehingga Anda semakin siap.

Ingat persaingan untuk lolos tes seleksi PPPK tidak mudah, Anda harus bersiang dengan peserta lainnya.

SOAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TES PPPK 2023:

1. Kepanjangan yang benar dari bit adalah ....

a. trinery digit

b. binary digit

c. byte per second

d. brainware inteligence

e. dwinery digital

Jawaban : B

2. Perangkat keras yang digunakan untuk mencetak data hasil pemrosesan komputer disebut ....

a. monitor

b. printer

c. RAM

d. hardisk

e. speaker

Jawaban : B