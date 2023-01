Promo Makanan di Restoran 28 Januari 2023, Ada Burger King Solaria McD KFC Pizza Hut Hokben A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk dapatkan beragam promo - promo makanan di restoran cepat saji hari ini Sabtu 28 Januari 2023.

Saat ini terdapat banyak pilihan menu makanan mulai promo makanan Burger King, promo makanan McDonalds, promo makanan A&W, promo makanan KFC, promo makanan Hokben, promo makanan Solaria, promo makanan Pizza Hut, dan banyak promo makanan lainnya.

Cek juga beragam varian promo makanan lainnya dengan menu-menu dan harga hemat dan terjangkau

Inilah selengkapnya promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Sabtu 28 Januari 2023:

promo makanan Pizza Hut

1 tingkat 2 tingkat

Lebih puas dan lebih hemat dengan Big Box 2 tingkat dari Pizza Hut!

Pesan online aja di website atau aplikasi Pizza Hut Indonesia.

promo makanan Burger King

Udah pernah makan Cheeseburger to the next level belom?

Kalo belom, Nih cobain CHEESEBURGER SUPREME yang semakin special dan fancy karena ada tambahan daging asap Rasher yang gurih tiada taraaaa.

Dijamin deh, sekali gigit mau mau lagi. Mana nih suara RaQyatKu yang udah siap nyerbu Cheeseburger Supreme?

promo makanan McD

Berbagi ide saat diskusi di kantor jadi lebih seru sambil bagi nikmatnya Share Box dengan renyahnya Spicy BBQ Crunchy Stars nih McD'ers.