Hindari Mark Magsayo? Kalender 2023 Tinju Dunia Jadwalkan Duel Robeisy Ramirez vs Isaac Dogboe!

Kolase Robeisy Ramirez vs Isaac Dogboe. Keduanya dijadwalnkan bentrok 1 April 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kalender 2023 Tinju Dunia menjadwalkan sejumlah laga seru.

Diantaranya adalah peraih medali emas Olimpiade dua kali Robeisy Ramirez akan berhadapan dengan Isaac Dogboe dalam pertarungan 12 ronde untuk memperebutkan gelar juara dunia kelas bulu WBO interim.

Sejatinya Isaac Dogboe diperintahkan menghadapi Mark Magsayo untuk sabuk WBC namun pada akhirnya petinju Inggris itu memilih jalan WBO.

Tinju Dunia itu dijadwalkan berlangsung Sabtu, 1 April, di Hard Rock Hotel and Casino Tulsa.

Dalam fitur tambahan delapan ronde, Xander Zayas berpeluang memperpanjang rekor tak terkalahkannya melawan petinju veteran Ronald Cruz.

Robeisy Ramirez vs Isaac Dogboe dan Xander Zayas vs Ronald Cruz menjadi tajuk utama streaming kartu yang dikemas secara langsung dan eksklusif di AS di ESPN+.

Baca juga: Siapa Saja Pemegang Sabuk Tinju Dunia 17 Kelas Berat? Ada Satu Divisi yang Tak Ada Lagi Juara

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Bos Top Rank Bob Arum.

“Kami telah melihat Robeisy Ramirez tumbuh dari seorang Olympian yang dihormati menjadi seorang pemuda di ambang ketenaran. Isaac Dogboe bukanlah penurut dan mewakili ujian terberat dalam karir Robeisy Ramirez.

Saya mengharapkan pertarungan yang seru dan dramatis untuk para penggemar hebat di Tulsa,” kata ketua Top Rank Bob Arum.

“2023 akan menjadi tahun yang luar biasa bagi Xander Zayas, seorang superstar yang saya percaya akan menjadi juara Puerto Rico berikutnya.” tambahnya.

Robeisy Ramirez berubah dari kekalahan dalam debut profesionalnya pada Agustus 2019 menjadi salah satu penantang teratas divisi itu pada 2023.

Petinju asal Cienfuegos, Kuba ini telah mengalahkan lima dari enam musuh terakhirnya.

"Saya telah bertinju selama lebih dari 20 tahun dan telah menjadi petarung di setiap langkah," kata Robeisy Ramirez.

Sementara itu Isaac Dogboe memiliki peningkatan kejuaraan yang cepat di kelas bulu junior.

Baca juga: 9 Juara Tak Terbantahkan Tinju Dunia atau Undisputed, yang Paling Terakhir Berasal dari Asia