Contoh Menutup Presentasi dengan Baik dalam Bahasa Inggris, Jadi Nilai Lebih untuk Kelompok

Kali ini, ada presentasi yang bisa kamu terapkan dengan esensi gabungan Bahasa.

Jika menutup presentasi yang keren dengan Bahasa Inggris, mungkin akan memberikan kesan lebih pada kelompokmu.

Sekarang kita belajar membuat kalimat closing atau penutup presentasi dalam Bahasa Inggris yang baik.

Simak contoh kalimat closing presentation dalam Bahasa Inggris

Contoh Kalimat Penutup Presentasi (Closing Presentation) dalam Bahasa Inggris

Kalimat closing presentation harus terdiri dari tiga bagian berikut ini, yakni:

1. Menutup Presentasi dan Menyampaikan Kembali Kesimpulan Presentasi

- That is the end of the presentation. I’d like to summarize by saying...

- That is the end of our presentation. However, I’d like to quickly summarize that...

- That brings us to the end of this discussion. To quickly recap, I’d like you to remember these key points …

2. Mengucapkan Terima Kasih pada Audiens

- I sincerely appreciate your attention today/this evening/this morning.

- I’d like to thank you for your time and attention today.