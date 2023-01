Jawaban Soal PJOK Kelas 4 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka Lengkap Soal Pilihan Ganda dan Isian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut latihan soal pelajaran PJOK Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka.

Latihan soal ini sebagai panduan dan referensi belajar siswa dalam menghadapi ujian sekolah serta pelajaran dengan sistem pendidikan baru.

Terdapat sejumlah soal terdiri dari soal pilihan ganda dan isian yang bisa dijadikan pembelajaran.

Meski sudah dilengkapi dengan kunci jawaban diharapkan hanya dijadikan sebagai panduan semata.

Seluruh soal latihan ini tidak menutup kemungkinan juga akan muncul dalam soal ujian sekolah nantinya.

Makanya dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan soal latihan supaya terbiasa dalam mengerjakan soal.

Inilah rangkuman soal pilihan ganda dan isian sebagai berikut :

1. Made melakukan gerakan membungkukkan badan dan menahannya beberapa hitungan. Gerakan yang dilakukan Made adalah latihan ....



a. peregangan dinamis

b. peregangan statis

c. inti

d. pemanasan

2. Ale akan berlatih latihan naik turun bangku. Sebaiknya ale memilih bangku berukuran ....

a. setinggi mata kaki

b. setinggi lutut

c. setinggi pinggang

d. setinggi lutut



3. Made melakukan latihan push up bersama Rio. Gerakan push up harus dilakukan ....

a. satu kali

b. dua kali

c. tiga kali

d. berulang-ulang



4. Ale ingin melatih kekuatan otot perutnya. Sebaiknya Ale melakukan latihan ....

a. sit up

b. back up

c. push up

d. pull up

5. Made melakukan gerakan mencium lutut. Mencium lutut dilakukan dari sikap ....

a. duduk kaki ditekuk

b. duduk selonjor

c. duduk bersimpuh

d. jongkok

16. Senam yang menyalurkan seni atau rasa keindahan dan untuk membina serta meningkatkan seni gerak adalah senam .....

A. lantai C. irama

B. poco-poco D. si buyung

17. Selain menyenangkan, senam irama juga dapat membuat tubuh kita sehat, bugar, dan .....

A. kencang C. lemah

B. kuat D. keren

