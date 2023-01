Adrien Broner 2 Kali Berganti Lawan Tinju Dunia! Musuh Terbaru Punya Selisih Umur 10 Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Adrien Broner kembali berganti lawan Tinju Dunia.

Ini pun jadi kali kedua bagi Adrien Broner berganti lawan dalam waktu yang cukup singkat.

Mantan titlist empat divisi sekarang akan menghadapi Michael Williams Jr petinju berusia 23 tahun atau beda 10 tahun dengan dirinya.

Adrien Broner sendiri kini telah berusia 33 tahun.

Tinju Dunia Adrien Broner vs Michael Williams Jr dijadwalkan berlangsung pada 25 Februari 2023 di Gateway Park Arena di bagian College Park di Atlanta, Georgia.

Michael Williams datang sebagai pengganti hanya satu minggu setelah Hank Lundy dari Philadelphia menggantikan Ivan Redkach yang terpaksa mundur karena perselisihan pahit dengan promotor Joe DeGuardia.

Baca juga: Bukti Tangan Besi Artur Beterbiev di Tinju Dunia, Ada 3 Petinju yang Pingsan Dalam Satu Ronde!

Hank Lundy sejak itu dikeluarkan dari campuran setelah dikenai skorsing oleh Komisi Atletik Negara Bagian California.

Walaupun berstatus sebagai pengganti, namun Adrien Broner nampaknya tak boleh meremehkan Michael Williams Jr.

Pasalnya petinju muda ini baru menelan satu kali kekalahan dan telah mencatatkan 20 kemenangan yang 13 diantaranya didapatkan dengan KO.

Dipertandingan terakhirnya, Michael Williams Jr berhasil meraih kemenangan dengan KO ronde ketiga Julio Buitrago 23 April lalu di Gadsden, Alabama.

Disisi lain, Adrien Broner terakhir kali bertarung pada Februari 2021, ketika ia mengklaim kemenangan mutlak dua belas ronde atas Jovanie Santiago di Uncasville, Connecticut.

Pertarungan itu adalah yang pertama sejak kalah dari Manny Pacquiao dalam pertarungan perebutan gelar kelas welter sekunder Januari 2019.

Adrien Broner juga sempat menarik diri dengan alasan kesehatan mental saat dijadwalkan menghadapi Omar Figueroa.

Baca juga: Spesialis Jago Kandang! Catatan Tinju Dunia Jason Moloney Lawan Nonito Donaire di 2023 Jadi Bukti

Tale of The Tape Adrien Broner vs Michael Williams Jr