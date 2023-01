Polres Kapuas Hulu Gelar Apel Gabungan Pengamanan Menjelang Perayaan Imlek 2574 dan Cap Go Me 2023

Wakapolres Kompol Hilman Malaini, S.H., S.I.K., M.H.,Apel Gabungan Pengamanan Menjelang Perayaan Imlek 2574 dan Cap Go Me 2023, Sabtu 21 Januari 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Guna menjamin rasa aman dan nyaman bagi warga Tionghoa di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan merayakan tahun baru Imlek 2574 dan Cap Go Me 2023, Polres Kapuas Hulu menggelar apel gabungan pengamanan yang dilaksanakan di halaman Polres Kapuas Hulu, Sabtu 21 Januari 2023 sore.

Apel gabungan tersebut dipimpin Wakapolres Kapuas Hulu Kompol Hilman Malaini, S.H., S.I.K., M.H., dengan dihadiri Kabag Ops beserta PJU Polres Kapuas Hulu, perwakilan dari Kodim 1206/Psb, Satpol PP, BPBD Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun peserta apel terdiri dari Perwira, Dalmas Sat Sabhara, gabungan Staf, Sat Lantas, gabungan Sat Reskrim dan Sat Intelkam Polres Kapuas Hulu, Kodim 1206/Psb, Satpol PP, gabungan Dinkes, Dishub, BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Ormas Orang Muda Katholik, Pemuda Tionghoa, Sahabat Beramal dan GP Ansor.

Wakapolres Kompol Hilman Malaini, S.H., S.I.K., M.H., yang membacakan sambutan Kapolres Kapuas Hulu menyampaikan bahwa pada tahun ini pelaksanaan perayaan Imlek dan Cap Go Me tidak seperti pada tahun sebelumnya, karena Pemerintah sudah mencabut PPKM setelah 2 tahun tidak dilaksanakan perayaan secara meriah karena Covid-19.

"Tahun ini perayaan Imlek dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2023 kemudian perayaan puncak dari tanggal 3 s/d 5 Februari 2023 dan pada tanggal 6 Februari 2023 akan diakhiri dengan Ritual Bakar Naga di Vihara yang telah ditentukan," kata Wakapolres.

Selanjutnya, Wakapolres menyampaikan bahwa kita harus berbangga karena Kabupaten Kapuas Hulu dengan berbagai potensinya dapat hidup rukun sebagai Bangsa yang beradab. Dinamika Politik dan Keamanan Global, Regional, serta Nasional maupun di Wilayah Kapuas Hulu dapat kita antisipasi bersama.

Kemudian dikatakan oleh Wakapolres bahwa perayaan tahun baru Imlek dan Cap Go Me tahun 2023, yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, memerlukan jaminan Stabilitas Kamtibmas agar setiap rangkaian Ritual Keagamaan dan Puncak Perayaan Cap Go Me dapat berjalan dengan tertib dan aman.

"Inilah Peranan TNI-Polri, Pemerintah dan Ormas serta Stakeholder dengan pola keterpaduan dan sinergitas melaksanakan Operasi Kepolisian Imbangan “Liong Kapuas-2023" untuk mengawal dan mengamankan seluruh proses Perayaan Imlek dan Cap Go Me tahun 2023 yang mengedepankan kegiatan preventif dan preemtif," ujar Wakapolres.

Terakhir, Wakapolres Kompol Hilman Malaini, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan Operasi “Liong Kapuas-2023” adalah terciptanya situasi yang kondusif menjelang, pada saat dan pasca Imlek dan Cap Go Me serta Rangkaian kegiatan berjalan dengan baik serta arus Lalulintas dapat dikendalikan dengan lancar.

Kegiatan apel gabungan dalam rangka pengamanan perayaan Imlek dan Cap Go Me selesai pada Pukul 17.00 wib.