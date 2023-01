Malam Imlek Okupansi Harris Hotel Pontianak Full Booking, Periode Cap Go Meh Sudah Terisi 50 Persen

General manager Harris Hotel Pontianak, Ika Florentina dan Sifu Tukiran saat diwawancarai wartawan pasca Chinese New Year Eve Dinner Rabbit Party, Sabtu 21 Januari 2023 malam.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - General Manager Harris Hotel Pontianak, Ika Florentina mengungkapkan seluruh kamar di hotelnya terisi penuh pada saat malam Tahun Baru Imlek 2023.

Hal itu ia ungkapkan usai Chinese New Year Eve Dinner Rabbit Party yang digelar Harris Hotel Pontianak dalam rangka menyambut malam tahun baru Imlek 2023 pada Sabtu 21 Januari 2023 malam.

"Saat ini kita sudah hit di angka 98 persen, jadi hopefully malam ini kita bisa full. Dari 191 kamar kita sudah 98 persen saat ini," ungkapnya kepada wartawan.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan dari 191 kamar yang ada di hotelnya, saat ini 50 persen diantaranya sudah terbooking untuk periode Cap Go Meh 5 Februari 2023 mendatang.

Oleh karenanya, ia menjelaskan pihaknya telah menyediakan paket-paket khusus untuk masyarakat dapat menikmati pengalaman perayaan Cap Go Meh yang spesial bersama Harris Hotel Pontianak.

"Cap go meh pun kita akan berikan secara berbeda, kita akan buka state panggung di depan hotel. Nanti akan ada 24 naga yang akan lewat di depan Gajahmada."

"Tentu kita akan buka staycation paket. Sekarang pun sudah ada 50 persen okupansi yang sudah mengambil paket kita. Dari 191 kamar sudah ada 98 kamar yang okupansi," tuturnya.

Dengan melonjaknya tingkat okupansi hotel-hotel yang ada di Pontianak, tentu akan mempengaruhi harga untuk setiap kamarnya.

Oleh karenanya, Ika memastikan pihaknya menyajikan harga yang sesuai dan memberikan pengalaman spesial untuk para tamu dalam menikmati perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Harris Hotel Pontianak.

"Pastinya, harga yang kita berikan saya pikir adalah worth it. Tidak hanya stay kamar aja tapi kita pengen memberikan experience yang sangat berbeda dengan tamu kita. Makanya tagline kita adalah feel the difference experience in Imlek & Cap Gomeh di Harris Hotel Pontianak," tuturnya.

Selain menyediakan paket-paket istimewa, untuk mendorong perkembangan dunia pariwisata di Kota Pontianak, pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan maskapai penerbangan.

"Jadi kita sudah sediakan paket-paket menginapnya, karena kan sangat limited kamarnya. Termasuk kita kerjasama dengan penerbangan juga,"

"Jadi bagaimana Cap Go Meh ini tidak hanya menjadi milik Harris Hotel Pontianak tapi juga bisa mempromosikan pariwisata Kota Pontianak. Selama ini kan mungkin lebih banyak yang ke Singkawang ya," tuturnya.

Ia menjelaskan, Pontianak merupakan kota destinasi yang menjadi pintu masuk utama Kalimantan Barat. Oleh karena itulah, menurutnya hal ini harus dimanfaatkan oleh dunia pariwisata di Kota Pontianak agar mempunyai daya tarik yang tidak kalah dari Kota-kota lain di Kalbar.

"Pontianak sendiri kan destinasi ya, mereka sebelum kemana-mana akan landing di Pontianak. Nah yang kita up saat ini adalah bahwa di Pontianak nanti pada tanggal 5 Februari akan ada arak-arakan naga dari jam 1 siang sampai jam 10 malam," pungkasnya.

