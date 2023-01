Launch Paket Spesial, Harris Hotel Pontianak Gelar Chinese New Year Eve Dinner Rabbit Party

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka menyambut malam tahun baru Imlek 2023, Harris Hotel Pontianak menggelar Chinese New Year Eve Dinner Rabbit Party, Sabtu 21 Januari 2023 malam.

Serangkaian acara memeriahkan agenda ini. Mulai dari Harris Move, persembahan akustik dan nyanyi-nyanyian Chinese, hingga barongsai performance.

Selain itu, ada pula kuis-kuis dan photo contest dengan beragam hadiah, kemudian DJ performance dan pesta kembang api menutup agenda ini dengan sangat meriah.

Pada barongsai performance, puluhan tamu yang hadir tampak menyaksikan dengan sumringah. Mereka terlihat bergiliran memberikan angpao kepada barongsai tersebut.

"Untuk hari ini kita Harris Hotel Pontianak kita launch paket staycation during chinese new year, imlek," General Manager Harris Hotel Pontianak, Ika Florentina pasca dinner tersebut. Sabtu malam, 21 Januari 2023.

"Ada yang berbeda yang kita lakukan malam ini, biasanya kita kan jual paket gambar aja. Kali ini kita berikan secara berbeda, salah satunya adalah spesial dinner bersama chef kami Sifu Tukiran."

"Disini kita menampilkan beberapa masakan-masakan yang sangat spesial, yang bisa dikatakan ini adalah makanan-makanan yang sangat representatif untuk dinner imlek atau chinese new year," jelasnya.

• Malam Tahun Baru Imlek di Pontianak Terpantau Aman dan Lancar

Berbagai hidangan dan menu-menu tradisional chinese spesial menemani dinner ini, mulai dari appetizer traditional chinese yu sheng, soup hisit Kepiting & asparagus.

Untuk maincourse ada steam jelawat saus hongkong, ayam panggang bawang putih, broccolli saus xo, udang goreng telur mentega, angsio haisom jamur abalone. Kemudian ditutup dengan desert portuguese egg tart dan pineapple tart.

"Kami akan terus melanjutkan menu-menu ini, seperti cia tok, chinese family style, thailand family style, walaupun Imlek nantinya sudah berlalu," ucap Sifu Tukiran.

Lebih lanjut, General Manager Harris Hotel Pontianak, Ika Florentina menyampaikan harapannya di malam tahun baru Imlek kali ini.

Ia berharap Harris Hotel Pontianak dapat terus berkembang dan maju, begitu pula seluruh stakeholder yang terkait diharapkan terus mendapatkan berkat dan kesejahteraan.

"Kita berharap dengan adanya Imlek kali ini, mudah-mudahan Harris Hotel Pontianak juga kedepannya semakin maju semakin jaya," harapnya.

"Tidak hanya management nya aja tidak hanya hotelnya, tapi juga seluruh karyawan dan seluruh staf, owner dan corporate kita semuanya kedepannya semakin makmur, lebih banyak berkat rezeki yang melimpah, dan juga sejahtera serta diberikan panjang umur dan kesehatan," tutur Ika Florentina.

• 5.000 Lampion dan 26 Naga Siap Meriahkan Cap Go Meh di Pontianak

Lebih lanjut, Ia mengatakan Harris Hotel Pontianak juga akan menyiapkan beragam paket dan event-event spesial untuk menyambut hari-hari istimewa terdekat yang akan datang.

"Kita banyak sekali, kemarin kita sudah new year in, kemudian chinese new year, kemudian ada cap go meh, setelahnya kita lanjut dengan valentine, tempat kita kan sangat pavorit untuk romantic dinner."

"Setelah itu kita akan lanjut lagi untuk launching thai food karena saat ini sudah banyak yang suka marketnya sudah ada, setelah itu kita akan lanjut dengan buka puasa bersama disitu kita akan launch 101 menu," ungkapnya.

Ikuti Terus Berita dan Kemeriahan Imlek dan Cap Go Meh DI SINI