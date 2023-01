Bagaimana Mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina atau Imlek 2023 dalam Bahasa Mandarin?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cara mengucapkan selamat Tahun Baru Cina atau Imlek 2023 dalam Bahasa Mandarin menarik dilakukan.

Apalagi Bahasa Mandarin kini telah menjadi satu diantara Bahasa internasional.

Mengucapkan selamat kepada saudara dan kerabat penting dilakukan.

Ucapan sebagai bagian dari silaturahmi kepada mereka yang merayakan.

Tahun Baru Imlek 2023 jatuh pada Minggu 22 Januari 2023.

Ucapan bisa kamu sampaikan pada Sabtu 21 Januari 2023 pada malam Tahun Baru.

Kamu juga bisa memberikan ucapan pada hari Tahun Baru pada Minggu 22 Januari 2023.

Berikut ucapan Selamat Tahun Baru Cina dalam Bahasa Mandarin, Inggris dan artinya dalam Bahasa Indonesia yang dirangkum tribunpontianak.co.id dari beragam sumber.

1. 2023 Nián zhōngguó xīnnián kuàilè! Yuàn xīn de yī nián dài gěi n xīn de kěnéng, xīn de shìyě hé xīn de kuàilè

Happy Chinnese New Year 2023! May the new year bring you new possibilities, new horizons, and new joys.

Artinya:

Selamat Tahun Baru Imlek 2023! Semoga tahun baru memberi Anda kemungkinan baru, cakrawala baru, dan kegembiraan baru.

2. 2023 Nián zhōngguó xīnnián kuàilè! Yuàn xīn de yī nián gěi n dài lái h o yùn hé ài.

Happy Chinnese New Year 2023! May the new year shower you with luck and love.