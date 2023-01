Tahapan Penyusunan Jadwal Pendidikan Kurikulum Merdeka Jenjang SD Tahun 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam penerapan Kurikulum Merdeka sejumlah penyesuaian banyak dilakukan.

Seperti dalam bentuk penyusunan jadwal pelajaran dalam Kurikulum Merdeka juga ada tahapan yang harus dilakukan oleh pengajar atau pihak sekolah dalam hal ini adalah guru.

Untuk jenjang SD ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal untuk jadwla proyek pelajaran.

Penerapan Kurikulum Merdeka di tahun 2023 mulai akan digenjarkan terutama pada pelaksanana ajar baru 2023/2024

Meksipun saat ini bagi sejumlah sekolah penggerak sudah melaksanakan sistem pendidikan dengan Kurikulum Merdeka.

Bagi sekolah yang belum, penyusunan jadwal pelajaran akan menjadi point penting.

Untuk penyusunan jadwal pelajaran terdapat tiga pilihan pembagian waktu untuk projek penguatan profil pelajar Pancasila.

Mulai dari waktu per jam, per hari dan per periode.

Berikut untuk menentukan penyesunan jadwal pelajaran

Per Jam :

Sistem per jam maka alokasi waktu 1 - 2 jam pelajaran di akhir hari yang memang waktunya dikhususkan untuk mengerjakan projek pelajaran.

Selain itu juga bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang.

Per Hari :

Sistem per hari guru dapat menentukan waktu harian dari seminggu untuk pelaksanaan pelajaran.