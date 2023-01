TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menyambut tahun Kelinci Air yang jatuh pada 22 Januari 2023, Golden Tulip Pontianak siap untuk menjamu para tamu yang akan berkumpul dan merayakan imlek bersama keluarga dengan berbagai promo yang sayang jika dilewatkan.

Dalam rangka menyambut Tahun Baru Kelinci Air, Golden Tulip Pontianak menghadirkan suasana Imlek di area lobby hotel dengan dekorasi Pohon Angpau, Lampion dan rangkaian elemen dekorasi lainnya.

"Hotel Golden Tulip telah menyiapkan promo Chinese New Year Set Menu, Chinese New Year Package, promo Dimsum khusus Imlek dan Room Special Cap Go Meh, untuk mengakhiri perayaan Imlek," ujar Thomas Dananjaya, General Manager Golden Tulip Pontianak, Rabu 18 Januari 2023.

Sambut Tahun Kelinci Air Penuh Kemakmuran, Golden Tulip Pontianak Hadirkan Promo Menarik. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Dimsum yang dalam Bahasa Mandarin berarti menyentuh hati adalah hidangan ringan yang berasal dari China.

Dengan hal ini, Golden Tulip Pontianak ingin memberikan hidangan yang dapat menyentuh hati para tamu untuk merasakan kebahagiaan dalam perayaan tahun baru Kelinci Air.

Promo Dimsum khusus Imlek ini dapat dinikmati oleh para tamu dengan harga yang sangat terjangkau yakni hanya Rp 15.000 Nett/Klakat.

Selain Promo Dimsum, Golden Tulip Pontianak menyuguhkan Chinese New Year set menu yang dilengkapi dengan Yee Sang yang dipercaya sebagai makanan yang akan menghantarkan keberuntungan.

Set menu ini dapat disantap mulai dari Rp.300.000/Pax dengan hidangan special oleh Chef Petrus.

Golden Tulip Pontianak juga menghadirkan Chinese New Year Package dengan harga yang cukup terjangkau mulai dari Rp. 688.000 Nett untuk 4 orang, Rp 1.128.000 Nett untuk 6 orang dan Rp 2.088.000 Nett untuk 10 orang.

Sebagai puncak dalam melengkapi Perayaan Imlek tahun 2023, Hotel Golden Tulip Pontianak menyajikan atraksi Barongsai dan Naga di area Hotel sehingga para tamu dapat menyaksikan atraksi secara langsung bersama dengan keluarga tercinta.

Untuk pemesanan dapat menghubungi 0811-566-0078 & 0813-5010-8514.

