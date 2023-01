Soal dan Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Halaman 155 - 156 Chapter 4 Unit 1

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah ulasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Bahasa Inggris Bab 5 Klasifikasi Makhluk Hidup uji kemampuan bagian A Makhluk Hidup atau Benda Mati pada kurikulum merdeka belajar.

Untuk soal dan kunci jawaban 7 SMP Chapter 4 My School Activities halaman 155 - 156 Unit 1 My Class Schedule Section 1 Say What You Know

Ada 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Semester 1 Chapter 1 About Me, Chapter 2 Culinary and Me, Chapter 3 Home Sweet Home.

Kemudian untuk semester 2 terdiri dari Chapter 4 My School Activities, Chapter 5. This is My School.

Pada bahasan materi Chapter 4 My School Activities terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 My Class Schedule, Unit 2 My Online Class, dan Unit 3 My Study Habits.

Adapun untuk soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban kelas 7 SMP Bab 5 halaman 155 - 156 Chapter 4 My School Activities halaman 155 - 156 Unit 1. My Class Schedule Section 1 Say What You Know dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

Halaman 155

Unit 1. My Class Schedule

Section 1 – Say What You Know

a. Answer the questions.

- Do you make a class schedule? Yes, I do

- Do you hang it on your bedroom wall? Yes, I do

What subjects do you have on Monday? I have Indonesian Language and Mathematics on Monday

