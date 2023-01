Rangkuman Contoh Soal Tes Seleksi PPPK 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CP.ID - Berikut adalah kumpulan soal tes seleksi PPPK 2023.

Ada beberapa soal yang dirangkum untuk bahan belajar menghadapi tes seleksi PPPK yang akan berlangsung.

Adapun soal-soal ini dirangkum dari kisi-kisi yang ada.

Perbanyak latihan soal untuk menambah wawasan Anda.

Semakin banyak latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar saat dilangsungkan tes seleksi nantinya.

Setiap pertanyaan yang ada juga dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga Anda dapat mengevaluasi hasil belajar sendiri.

Kumpulan Soal Tes Seleksi PPPK 2023:

1. Pemimpin perempuan cenderung tidak suka menunjukkan kekuasaannya tetapi lebih suka menganggap bawahannya sebagai teman atau kolega. Stereotip negatif pemimpin perempuan tersebut disebut sebagai ....

a. The earthmother

b. The manipulator

c. The workaholic

d. The egaliter

Jawaban: d. The egaliter

2. Gaya kepemimpinan eksekutif memiliki karakteristik antara lain....

a. Mahir menciptakan, mengembangkan dan membina kerja sama

b. Memiliki perhatian yang positif dalam menyelesaikan konflik antar sesama anggota organisasi

c. Memperankan diri sebagai pelindung anggota organisasi

d. Dalam mengelola organisasi dan anggotanya berpegang teguh pada peraturan

Jawaban:b. Memiliki perhatian yang positif dalam menyelesaikan konflik antar sesama anggota organisasi

3. Perbedaan antara pemimpin, manajer dan administrator antara lain....

a. Pemimpin melakukan perubahan melalui perencanaan, manajemen melakukannya melalui ancaman, sedangkan administrator melakukan perbaikan karena perubahan

b. Pemimpin mengelola resiko agar minimal, manajer menghindari resiko, sedangkan administrator mendorong pengambilan resiko terencana

c. Pemimpin mendorong perubahan secara terus menerus, manajer melakukan perubahan jika terjadi masalah besar, sedang administrator mempertahankan statusquo

d. Pemimpin menyelesaikan konflik jika membesar, manajer menyelesaikan konflik untuk perubahan sedang administrator menghindari konflik

Jawaban: c. Pemimpin mendorong perubahan secara terus menerus, manajer melakukan perubahan jika terjadi masalah besar, sedang administrator mempertahankan statusquo

