Jadwal Tinju Dunia Minggu 22 Januari 2023 Sebelum Laga Utama Chris Eubank Jr vs Liam Smith

Kolase Flayer Tinju Dunia Chris Eubank Jr vs Liam Smith

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Chris Eubank Jr vs Liam Smith jadi satu diantara laga utama Tinju Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 22 Januari 2023.

Duel AO Arena Manchester ini diagendakan terlaksana selama 12 ronde.

Sejatinya duel ini berlangsung pada Sabtu 21 Januari 2023.

Namun demikian ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Inggris sehingga baru dapat disaksikan pada hari Minggu 22 Januari 2023.

Tinju Dunia Chris Eubank Jr vs Liam Smith diagendakan pada pukul 22:00 GMT / 17:00 ET, sebelumnya akan didahului laga undercard atau main card pada pukul 19.00 GMT / 14.00 ET.

Untuk Tinju Dunia sebelum laga utama itu diantaranya ada Ekow Essuman vs. Chris Kongo.

Duel tersebut untuk memperebutkan Essuman's British and Commonwealth welterweight.

Chris Eubank Jr memuji penampilan Liam Smith namun ia yakin bisa meraih kemenangan hanya dengan kekuaran 60 persen.

“Dia petarung yang kompeten, tetapi kelas mengalahkan kompetensi setiap hari dalam seminggu. Ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya adalah petarung dua kali lipat dari yang dia hadapi.

“Enam puluh persen terlalu murah hati untuk diberikan kepada Liam Smith. Dia di bawah itu dan jika dia siap untuk itu maka dia akan menerimanya,” kata Chris Eubank Jr.

Disisi lain, Liam Smith menilai Chris Eubank jr terlalu sesumbar.

Liam Smith pun menegaskan jika menghadapi dirinya akan jadi kesalahan terbesar bagi Chris Eubank Jr.

Kolase Liam Smith dan Chris Eubank Jr (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

“Dia membuat kesalahan besar melawan saya. Setiap kali dia bertarung di level atas, dia gagal. Saya tahu saya berada di level itu dan ketika dia melangkah pada 21 Januari di Manchester, saya yakin dia akan kalah lagi.

“Jika dia berada di 60 persen, maka dia harus berada di 160 persen untuk siap menghadapi saya, mantan juara dunia, di depan ribuan penggemar saya di Utara Barat,” kata Liam Smith.